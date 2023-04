Increíble: ganó la carrera y para celebrarlo... ¡prendió fuego el auto!

Una vez encendido el fuego, dio rápidamente marcha atrás (dejando un reguero de llamas en el camino) para permitir que uno de los comisarios de la carrera sofoque el fuego con un extintor, mientras que seguía celebrando.

Esta acción no pareció calmar a John Hunter Nemechek, que luego mostró su alegría por su equipo y recordó con solemnidad a su ex compañero fallecido hace unos meses.

"No puedo decir lo suficiente sobre todo este equipo. Si me hubieran preguntado ayer si habríamos ganado, pensé que éramos los décimos en los entrenamientos, no creía que fuéramos muy buenos", aseguró contento John Hunter Nemechek

"Simplemente estoy agradecido de que los mecánicos hicieran los ajustes correctos y me dieran un coche rapido", reveló el piloto antes de agregar: "¡Celebremos! Coy (Gibbs, piloto que falleció en noviembre de 2022 y miembro del salón de la fama de la NFL), desearía que estuviera aquí para celebrar con nosotros, la segunda del año".