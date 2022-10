Indignación por la polémica opinión de Ruggeri sobre Gimnasia-Boca

Pues bien, fue el Cabezón el que no tuvo las palabras más afortunadas respecto al escándalo, responsabilizó a la gente del Lobo del lío -junto a la policía- y opinó que si se jugaba en el Estadio Unico platense "esto no sucedía".

"Me parece que para estos espectáculos no tenemos la policía preparada. Hay algunos hinchas que se portan mal, no la gente que va con su familia a ver un espectáculo", indicó el ex defensor.

"Cuando llegan partidos de estas características, quieren ir todos. Para que hicieron semejante estadio en La Plata, cuando no lo podés prepararar antes... ¿No está preparada la gente para tremendo estadio que hay en La Plata? Si se jugaba en el Unico, no me den vueltas, todo era distinto", disparó el Cabezón.

"¿Tenían entrada los que estaban afuera? Y por qué no entraron?", prosiguió poniendo en duda las versiones. Esto lo convirtió en tendencia y generó reacciones adversas:

https://twitter.com/palermismo/status/1578426705341186048 Ruggeri en vez de solidarizarse con la gente de Gimnasia les hecho la culpa de lo que pasó (!!!) y los mandó a jugar al estadio Único como si eso solucionara todo!



Ojalá todos se den cuenta la basura de persona que es ese tipo, cada vez que habla es para tirar mierda — Palermista (@palermismo) October 7, 2022

https://twitter.com/sbaselica/status/1578423399088390156 Estos momentos es cuando más bronca te da que simios como Ruggeri tengan aire todos los días. Porque además de que no saben un carajo, son los primeros en querer dar cátedra de cómo tenían que hacerse las cosas. — Sofía (@sbaselica) October 7, 2022

https://twitter.com/Brian_Carc1/status/1578434987572854784 Están hablando Vignolo con Gorosito por ESPN sobre lo de ayer y justo en las imágenes muestran a una piba linda de GELP en medio del bardo y se lo escucha a Ruggeri de fondo: "upa".



Vignolo pide en ese momento que se le apague el micrófono. De lo más desubicado que se recuerde. — Brian. (@Brian_Carc1) October 7, 2022

https://twitter.com/federicosmos/status/1578423540402880521 No se que está diciendo Ruggeri pero coincido con ustedes que está dando vergüenza ajena como siempre. — federico. (@federicosmos) October 7, 2022