Indignación por una foto de Infantino en la fiesta y su fuerte discurso

"Estoy muy contento de estar acá. Que comience el show", contestó ante la consulta de Télam y sobre el juego inaugural de esta tarde no dudó en asegurar que "será un gran partido".

En su recorrida, Infantino saludó a los integrantes del centro de control operativo general, contempló el organigrama de trabajo del lugar y se interiorizó por el funcionamiento del Centro de Prensa.

La de hoy fue una visita "informal", ya que el sábado el directivo estuvo en la sala oficial, donde brindó una polémica primera conferencia de prensa con críticas a Occidente por las resistencias hacia Qatar relacionadas con los derechos humanos.

https://twitter.com/SportYou/status/1593902285087682561 El discurso de Infantino defendiendo el Mundial de #Qatar2022



“Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento gay…”



“No defiendo a Qatar, defiendo al fútbol y la injusticia”



@SkySports pic.twitter.com/dxzhlk5Jdd — Sportyou (@SportYou) November 19, 2022

Luego, ya durante la ceremonia dio un encendido discurso y reiteró expresiones del día anterior, en las que aseguró que “Europa debería pedir perdón por los últimos 300 años antes de dar lecciones morales”.

El presidente de la FIFA también aseguró que él tenía “unos sentimientos fuertes” porque se sentía de varias formas. “Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, defendió.

La foto de la polémica

Pero este domingo volvió a ser blanco de las críticas de muchos tras verse dónde estaba sentado, mientras las cámaras de la ceremonia de inauguración del Mundial enfocaban al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, mientras pronunciaba su discurso.

image.png

A la derecha del conocido jeque, se podía ver sentado a Infantino, que en algún que otro momento aplaudió las palabras del Al Thani. Pero lo realmente llamativo estaba a la izquierda del presidente de la FIFA.

Infantino se había sentado al lado del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, acusado del asesinato del periodista Jamal Kashoggi.

Una escena que generó miles de comentarios en redes sociales.