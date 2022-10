Indignación: Verón dijo que no invertía en el femenino porque el "fútbol es un negocio"

La respuesta del dirigente generó indignación entre las jugadoras del fútbol argentino, justamente a una semana del fallecimiento de una futbolista en un accidente de tránsito cuando regresaba de un partido en un auto particular.

https://twitter.com/juanpiferrari/status/1581300078618157056 Con más de 300 socios presentes se desarrolla ahora la Asamblea Anual Ordinaria de @EdelpOficial



Esta es la intervención de Juan Sebastián Verón ante la consulta de una socia por la ingerencia del fútbol femenino en el club pic.twitter.com/NjDFMTkrV8 — Juan Pablo Ferrari (@juanpiferrari) October 15, 2022

Luego, completó la idea y lo comparó con el masculino: "Es muy difícil para el fútbol masculino si no tuviera los ingresos que tiene tener lo que tiene hoy. O sea, tener predio, tener una cancha y demás. Entonces, para ir al fútbol femenino tiene que tener la misma fuente de negocio para poder reinvertir, sino es muy difícil y el club se carga de los costos que tienen los otros deportes".

Las declaraciones de Verón generaron indignación y la respuesta de jugadoras referentes del fútbol femenino en Argentina no tardó en llegar.

"En Estudiantes falta de todo, no tenemos las condiciones mínimas para trabajar. Es de los peores clubes en cuanto al apoyo, Hay chicas que no tienen la fortaleza mental para aguantarlo. A Verón no le importa el fútbol femenino", expresó Fanny Rodríguez, en diálogo con FM Difusión de Berisso.

https://twitter.com/AldiCometti/status/1581541108903206912 Señor Veron, Para lograr que lleguen ingresos hay que trabajar e invertir. De arriba no llega nunca nada https://t.co/yiokr4iSwQ — Aldi Cometti ♥ (@AldiCometti) October 16, 2022

En tanto, la jugadora de la selección argentina, Aldana Cometti, señaló en Twiiter: "Señor Verón, Para lograr que lleguen ingresos hay que trabajar e invertir. De arriba no llega nunca nada".

https://twitter.com/Estefipalomar1/status/1581461419639590912 Hablan del futfem como un negocio a menos de 1 semana de haber muerto Juliana en la ruta después de representar a su club, MISMO CLUB QUE NO CONTRATO UN MICRO PARA LLEVARLAS, QUE COMUNICÓ MAL EL NOMBRE Y QUE NO SE DIGNO A APARECER EN EL VELORIO! Y nos reducen a la palabra NEGOCIO https://t.co/ocqxXg9Pqu — T O R R E (@Estefipalomar1) October 16, 2022

Estefi Palomar, futbolista e Boca, expresó: "Hablan del fútbol femenino como un negocio a menos de una semana de haber muerto Juliana en la ruta, después de representar a su club, mismo club que no contrato un micro para llevarlas, que comunicó mal el nombre y que no se dignó a aparecer en el velorio. Y nos reducen a la palabra de negocio. Cuando se piden cosas, lo que en realidad se exigen son condiciones adecuadas para trabajar y no privilegios. Además, ya que se habla de negocios, nadie genera ingresos en nada sin primero invertir".

https://twitter.com/manunitedwfc/status/1581472675251499011 Por acá hay un club llamado Manchester United, que capaz Veron lo conoce, que después de muchos años decidió apostar por el fútbol femenino. No solo abrió Old Trafford a las chicas sino que también apostó por las más pequeñas, el que quiere puede. Y algunas también venden… https://t.co/aBk3U4FcMb pic.twitter.com/eIJpSXZb9x — Man Utd Women (@manunitedwfc) October 16, 2022