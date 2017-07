Después de la viralización de sus fotos íntimas, la bailarina dijo estar triste porque ella no molesta a nadie. “La verdad que es muy triste porque yo no le hago ni le hice mal a nadie, trato siempre de mantener una buena imagen y por sobre todo cuidar a mi hija”, dijo Barby. Indignada por la situación, agregó: “Esta persona o personas tienen mucha maldad y son claramente muy oscuras. Me resulta muy raro todo”.