"El tema acá se está poniendo complicado porque no hay buena fe ni buena predisposición. Cortaron internet para que nos vayamos, cerraron la calefacción y quieren que nos vayamos con la bebé para afuera cuando no tenemos lugar adonde ir. Acá estamos viviendo esta situación... nos parece una falta de respeto", expresó Sebastián, un neuquino que reside en Moquehue.

Sebastián y su familia quedaron varados del otro lado del paso Icalma, junto con otros pasajeros argentinos y chilenos. No pueden cruzar la frontera y regresar a sus casas. Durante la tarde de este miércoles, hicieron correr la voz por distintos medios de comunicación para que los ayuden. "No nos dejan pasar para el lado argentino. Ni podemos volver. Nos dicen que tienen órdenes de no dejar pasar a nadie. Pero el sitio web dice que el paso está abierto", se quejó.