Indignante: dejó a su perro en una guardería y se lo entregaron quebrado

"El finde viajé a Buenos Aires y dejé a mi perrito en una guardería. Lo llevó mi mamá el sábado por la tarde. A las horas la chica me avisa que se había lastimado. Tiene quebrado el fémur y no sabe qué pasó. Lo tuvieron que operar de urgencia", contó Julieta, dueña de la mascota.

"Yo lo dejé en re buenas condiciones, Codi es un perro de siete años super sano. Y ahora tiene quebrado el fémur. No me vengan más con el tema de la plata, porque la plata va y viene, y si mañana se muere porque no pasa la anestesia, con plata no se soluciona, así que déjenme de hablar de plata", manifestó un poco molesta.

La situación se desató horas después de haberlo dejado en la guardería. Lo llevó su madre a las 17 del sábado, y alrededor de las 21, la encargada del lugar se comunicó con ella para informarle que su perrito estaba mal y no apoyaba una de sus patas. "Yo pensé que se le había metido un pinche. Pero no, la chica me dijo que estaba jugando con un pallet. El domingo me llaman para avisar que lo tenían que intervenir. Yo no entendía nada", recordó Julieta.

Como ella está lejos, le pidió al padre de su hijo que se acerque hasta la veterinaria para que vea qué estaba pasando con Codi, su perrito. "No sé si fue la intuición o qué, pero cuando va para allá el padre de mi hijo y ve la radiografía que le habían hecho, tenía quebrado el fémur. Eso no pudo ser jugando con un pallet. Para mí que le pegaron o se le cayó algo encima", expresó.

La joven advirtió que en su momento ella pidió que le manden la radiografía y se negaron. Para esto, la encargada del lugar le manifestaba por mensajes de Whatsapp que la operación iba a salir 60 mil pesos, no sabía cómo iba hacer para afrontarla, que era un montón de dinero, ella tenía que hacer un viaje y quedaba "re tirada" con esto.

perrito quebrado 05.jpg

"Cuando empezó a decirme 'uy no que son 60 mil pesos, que tengo que ir al banco, que es un montón de plata, a lo último le dije 'mirá, te lo voy a decir con todo el amor del mundo: vos sos mamá igual que yo, imaginate si dejás a tu hijo en una guardería, lo dejás para que esté en buenas condiciones. Bueno, yo te dejé mi perro en re buenas condiciones. No me vengas más con el tema de la plata'", reiteró, en diálogo con LMNeuquén.

Julieta puso en dudas que se haya quebrado por haber jugado con un pallet. Tanto es así que, al comunicarle su inquietud a la encargada, recordó el diálogo que tuvieron: "Por el lugar donde fue la fractura, no parece que haga sido jugando, por más que haya metido su patita. Y la chica me dijo 'y no, es que no sé qué pasó'. La verdad, todo muy raro".

Ahora se pregunta si el lugar está habilitado, tiene la reglamentación que corresponde y qué se hace en los casos de que un perro sufra una lesión o un hecho más grave. "Si se muere o le pasa algo a un perrito, qué hacen", cuestionó.

Hasta este lunes no habían podido ver el estado de Codi porque estaba sedado.