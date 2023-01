Indignante: la dejaron 5 horas sin su silla de ruedas en un aeropuerto

Marga Martín es una conocida docente cipoleña, a quien un accidente de tránsito le arrebató la autonomía, pero no las ganas de vivir. Entre muchos de sus ejemplos de superación, llegó al refugio del Lanín y subió al refugio del Cerro Tronador acompañada por su grupo de amigos. Después de llegar tan alto, toparse con obstáculos que solo justifica la discriminación le resultan inentendibles y desde la indignación los denuncia "para que no le pase a nadie más".

Según detalló, en todos los viajes anteriores se cumplió sin problemas con un requerimiento lógico: que a la salida de la manga la esperaran con la silla de ruedas eléctrica que utiliza para movilizarse. En Chile, sin embargo, no ocurrió y nadie le dio una razón para ello. "Me dieron una silla de ruedas del aeropuerto, con otras medidas. Cada persona con discapacidad tiene necesidades propias que deben ser tenidas en cuenta. Yo no podía estar sentada derecha y se me caían las piernas, lo que genera riesgo de escaras, quebraduras, contracturas, dolores", manifestó en su reclamo.

"La verdad es que la pasé muy mal. El problema fue en Chile. En todos los aeropuertos, cuando bajo, a la salida de la manga me traen mi silla, que es eléctrica. En el aeropuerto de Chile no me la trajeron, me dijeron que la busque en la cinta, pero tampoco estaba. Fueron cinco horas en las que no la tuve, no me la dieron en ningún momento".

posteo docente.JPG

Después de recorrer oficinas y mostradores, le aseguraron que "el personal que debía llevar la silla hasta la manga no lo hizo porque la silla era muy pesada". Sin embargo, explicó, "la silla pesa 22 hilos, que es menor al peso de una valija grande". Y no se la acercaron luego porque "estaba en un lugar restringido", dijo a AM Cumbre.

Lo que más indignó a Marga fue que la decisión recayó en una empleada de la aerolína Latam, de quien publicó una imagen en redes sociales. "Estuve tres horas tratando de averiguar quién era responsable y el aeropuerto nos confirmó que era responsabilidad de la aerolínea Latam. La persona que me atendió de la aerolínea, que me derivaba al aeropuerto, fue quien no me la quiso dar. Esta persona no me quiso dar ni el nombre, tampoco llamó al superior. Con mi hija hicimos un acta y se la leímos", relató.

La vecina cipoleña afirmó que "lo hago público para que no vuelva a pasar. Es realmente muy incómodo, sobre todo peleando por algo que es de uno. Fue realmente inhumano tener que explicar porqué necesito mi silla, porque cada persona con discapacidad tiene sus necesidades".

"Lo que molesta es que fue la decisión de una persona. No hubo una razón de fuerza mayor que lógicamente se podría entender", concluyó.