Indignante: un café céntrico sufrió su cuarto robo en el mes

Una vez allí, el delincuente tomó un equipo de audio y algunos electrodomésticos e insumos gastronómicos, haciendo dos viajes para trasladar cosas fuera del local. Finalmente, se fue antes de ser descubierto, ya que la alarma se había disparado.

Aunque un robo es una mala noticia para cualquiera, comerciante o no, el mal trago es aún peor para Mario y su esposa María Rosa, ya que se trata del cuarto robo que sufren en su confitería en muy poco tiempo. Las pérdidas económicas no sólo implican ahora reemplazar los elementos necesarios para su trabajo, sino también la reparación del vidrio dañado.

"Hablamos con los policías, con el comisario, con el oficial a cargo; hicimos la denuncia, nos prometieron que iban a hacer rondas por las noches, que iban a poner efectivos en la esquina, pero no se cumple, así que no sabemos ya cómo hacer", admitió Mario al medio radial, ya harto de la situación. "No sé cómo hacer para que esto se revierta, esta persona anda suelta haciendo desmanes y no lo pueden agarrar", manifestó.

Ante esta impotencia, decidieron junto a otros comerciantes de la zona elaborar una nota para presentar ante autoridades provinciales para que se tomen medidas concretas, ya que aseguró que "se puede ver presencia policial en toda la Avenida hasta el Monumento (San Martín) y, de ahí para arriba, nada".

Para esto, convocaron a una reunión vecinal para este sábado 3 de diciembre a las 20:30 en el playón de la Biblioteca.