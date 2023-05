Indio Solari: "Estoy bien del culo pero podría ser peor"

“Como estoy prácticamente en un claustro tengo montones de canciones que tienen distintas características, puede ser electrónica como una chacarera blusera. A mí me gusta patear el tablero y arrancar con novedades, darle originalidad a la gente y no seguir trabajando de los Redonditos toda la vida, haciendo rocanroles básicos, que estaba todo muy bien, pero necesitaba aggiornarme con la nueva generación, que trabaja con texturas”, contó Solari en diálogo con el programa que la agrupación La Garganta Poderosa realiza en la señal de radio pública Nacional Rock.

Otra Ruta Desierta - El Mister y Los Marsupiales Extintos

"El artista se tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su exposición artística a la sociedad. Cuando el artista milita transforma su obra en panfleto" "El artista se tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su exposición artística a la sociedad. Cuando el artista milita transforma su obra en panfleto"

Como es usual en sus últimas apariciones con la prensa, el Indio no evadió cuestiones de la política, en esta ocasión sobre la relación entre el activismo y el arte: “El artista se tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su exposición artística a la sociedad. Cuando el artista milita transforma su obra en panfleto, y eso no es rico para nadie. No debe militar, porque inmediatamente tiñe su obra de algo”, consideró.

“Pero independientemente de que no milite una ideología formal, el artista tiene que ponerse de pie y decir ‘yo estoy hablando desde aquí’. Coincido con los movimientos populares, con todo lo que es el socialismo hasta la izquierda, la izquierda peronista y el peronismo, todo lo que no se trata de tiranías masónicas. Es mi atención la gente que está viviendo mal, los desposeídos, los desangelados”, aseguró el cantante.

“Estoy bien del culo, pero podría ser peor; la gente que no tiene posibilidades de tratarse como yo, en dos años, tres años, se los come... a mí hace 10 años así que más no puedo pedir” “Estoy bien del culo, pero podría ser peor; la gente que no tiene posibilidades de tratarse como yo, en dos años, tres años, se los come... a mí hace 10 años así que más no puedo pedir”

También se refirió a su salud, luego de confesar que sufre mal de Parkinson, y no quiso “bolacear”. “Estoy bien del culo, pero podría ser peor; la gente que no tiene posibilidades de tratarse como yo, en dos años, tres años, se los come... a mí hace 10 años así que más no puedo pedir”, explicó el artista.

Escenario político

Por otro lado, el aerista compartió su lectura del escenario político y del alza de figuras de ultraderecha: “La culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer. El contrincante es una locura, un disparate fascista para esta época, y hay gente que se deja llevar por esas ideas, por ese estilo de vida, de robar y negarlo y trasladarle los problemas al que está en la opinión opuesta”, reflexionó el Indio, quien aclaró que sigue “apoyando” al kirchnerismo y al peronismo. “A mí me pasó que ahora sigo apoyando al kirchnerismo o al peronismo porque del otro lado hay un peligro muy grande”, sostuvo el Indio.

"La derecha está avanzando en todo el mundo, no tienen doctrina, son bucaneros, y están pendientes de qué es lo que pueden hacer para poder llevarse miles de millones de dólares" "La derecha está avanzando en todo el mundo, no tienen doctrina, son bucaneros, y están pendientes de qué es lo que pueden hacer para poder llevarse miles de millones de dólares"

“La gente es ingenua de creerle a (Luis) Majul y todo eso. Son muy dañinos. La derecha está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina. Son bucaneros. Están pendientes para llevarse miles de millones de dólares. A la señora le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur, le cavaron todos los jardines buscando algo que por ahí no hay”, amplió, sin mencionar con nombre y apellido a CFK.

Además, dijo que durante los gobiernos kirchneristas “la gente vivió mejor” y la clase media fue rescatada “de la zanja”. Su mirada incluyó críticas a la Justicia, por su “régimen de amparo social parecido a las cortes imperiales”. "La Justicia es un disparate, todo lo que sucede. Se autonombran en cargos definitivos, tienen un régimen de amparo social parecido al que tenían las cortes imperiales, de los reyes. Son un grupo privilegiado con una dispensa de dinero inmensa, que ya no sirve. Para la vida no se necesita, sino para tener un poder. La ambición no se trata de vivir bien, sino de poder".