Indumentaria sin género, la creación de un joven neuquino

El joven de 27 años se autodefine como no binario y trabajó mucho para crear esta propuesta que con el tiempo entendió no solo le servirá a él, sino que también a muchas personas quienes no se encasillan en los géneros de hombre y mujer.

“Cuando hice mi primera colección en la universidad mi profesora me dijo que yo diseñaba sin género y que debería apuntar a ese mercado”, recordó Luciane a LMNeuquén.

Ya recibido de diseñador de indumentaria no tardó en darle forma a su proyecto que define como una colección que “se inspira, crea y diseña tomando como premisa la diversidad sexual haciendo referencia a todas las posibilidades de asumir, expresar, vivir la sexualidad y el género y apuntada a visibilizar al género no binario o gender queer (aquellas personas que no se identifican con lo impuesto como femenino o masculino)”.

Luciane contó siempre con el apoyo de su familia, posibilidad que no todas las personas no binarias la tienen y por eso para hacer realidad su proyecto convocó a otros integrantes de la comunidad LGTB+.

“Yo siempre lo viví con naturalidad esto de ser no binario, pero creo que pensaba que era algo mío, y después con la investigación que hice para mi tesis y también con el reconocimiento nacional a partir del reconocimiento a la identidad no binaria confirmé que era un gran mundo al que yo pertenecía”, explicó.

Y a los integrantes de ese gran mundo les es difícil integrarse laboralmente y por eso convocó a varios para colaborar en concretar su colección de indumentaria. “Modistas, costureros, modelos, maquilladores, no soy solo yo el creador, sino que tengo muchas manos que me ayudan a producir”, aseguró.

“Este tipo de carrera es cara y no todos pueden pagarla, en mi caso mis viejos confiaron en mí, vieron mi visión y me dejaron ser. Creo que ser padre es eso, dejar ser, que el hijo se equivoque y haga lo que le guste”, comentó Luciane e insistió en que “la persona no binaria no se identifica con ninguno de los dos sexos preestablecidos, sino que va fluyendo en uno y en otro”.

Colección Universa

La flamante colección Universa Queer está compuesta por 25 conjuntos confeccionados en terciopelos, bengalina, jean y charol, una explosión visual de extravagancia y particularidad. También incluye originales accesorios.

Una “mezcolanza” de texturas, formas y volúmenes marcados para producir un impacto y concretar la estética queer que es llamativa y extraña, describió su creador.

Desde este año Luciane cuenta con un showroom en Neuquén capital y también comercializa sus prendas a través de sus redes sociales.

“El concepto y las ventas van bien, y aunque mi idea era apuntar a las personas no binarias la colección fue recibida con buenos ojos por gran parte de la sociedad sin distinción de género”, compartió con asombro el diseñador autogestivo e independiente.

La indumentaria de Luciane fue reconocida con el sello de diseño neuquino que otorga el Copade, organismo que lo convocó a ser parte de la Feria Puro Diseño que se realiza hace 22 años y que reúne a personas exponentes del diseño de Argentina y Latinoamérica del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires.

Poder estar en el mismo lugar que los mejores diseñadores de diferentes países es para este neuquino una increíble posibilidad de crecimiento y expansión de su propuesta.

“Me generó mucha felicidad lograr este avance en mi carrera, porque en la escuela hablábamos mucho de la participación de esta feria super importante para toda Latinoamérica, así que siento emoción, orgullo, alegría, de decir mi visión de hacer indumentaria sin género era real”, concluyó.