Inédito: Guillermo Francella contó qué no puede faltar en su valija cuando viaja

“No puedo dejar de llevar mi ropa y mis perfumes. Soy coqueto y me gusta que todo esté bien armadito. Soy de los que está atento al clima del lugar y pone todo lo necesario. En mis valijas igual no hay nada raro”, dijo.

“Y si tengo que elegir a un colega, si supiera inglés, me llevaría a Al Pacino para que hablemos todo el día, pero como no sé me tendría que llevar a alguno de acá. Hay muchos que quiero y que desearía que me acompañen en un viaje”, contestó.

La trama central de la película que lo tiene como protagonista se trata de un piloto que termina siendo coptado por una mafia que lo obliga a transportar elementos que no le pertenecen en una valija hasta Madrid.

Siguiendo ese tópico, el actor contó sobre un momento de tensión que vivió con los famosos chequeos en el scanner frente a las autoridades policiales y sorprendió con el dato. “No fue un momento tenso porque nunca escondí nada en la valija, pero si me han hecho pasar momentos incómodos”, comenzó a narrar.

“Una vez volvía de Estados Unidos y llevaba unas pastillas de freno que compré para mi auto. Las traje porque me dijeron que acá te matan con el precio y allá no. Eran como unos bulones y estaban en mi carrion. ¡Lo abrieron y parecían bombas! Me llevaron como a un terrorista a un lugar. Cuando se dieron cuenta eran pastillas de freno, pero el momento nervioso lo viví. ‘No pasa nada, muchachos’… encima todos me hablaban en el idioma de ellos. Yo les explicaba y parecía un sketch. Al final pidieron disculpas. Bueno… tantas disculpas no”, dijo entre risas.

“Como espectador soy fanático del thriller así que vivirlo como actor estuvo muy bueno. Hay un gran guión, una gran historia y la posibilidad de trabajar con Martín Zaidelis que nos lo habíamos prometido hace un tiempo. Si había un buen largo para hacer fue este en cuanto a todo. Repito que todo está respaldado por una gran historia detrás”, confesó el protagonista.