Infidelidad, parejas abiertas y pérdida de deseo: ¿Cómo viven el sexo los neuquinos?

A-Sexo.png

Antes de sumergirse en esa cuestión, Sandoval remarcó: "La gente se anima a preguntar, antes no lo hacia. Esto se notó mucho en los últimos cuatro años y en la postpandemia. Después de haber atravesado una situación crítica, salieron del encierro con la idea de compensar todas las cosas que tenían ganas de hacer, como la sexualidad que en muchos casos estuvo un tanto relegada", manifestó.

"Creo que la virtualidad y la videollamada - en particular- como primera consulta para quienes tienen cierto pudor o timidez, fue fabulosa. Hay gente que le cuesta estar cara a cara contándote un problema", enfatizó y añadió que esa modalidad suele ser la puerta de entrada de muchos pacientes a su consultorio.

Al retomar el tema de la pérdida de deseo en la pareja, el especialista planteó: "Yo prefiero que las consultas sean de manera individual y -si es necesario-, luego con las dos partes. Para mí es mejor así porque hay personas se tienden a inhibir estando el otro presente y es posible que no se animen a contar que no la están pasando bien en la intimidad y por qué. A veces una de las partes no es del todo fiel o está teniendo sexo con otra persona. En una entrevista siempre pueden salir cosas que nadie se espera. Quizás una de las partes que no quiere tener sexo con su pareja y quizás fuera de la pareja sí tiene".

"Por ese motivo, se hace una primera entrevista con él o con ella y, si es necesario, con los dos. Lo hago para que no me mientan, para que puedan aprovechar realmente la consulta, de lo contrario no tiene mucho sentido. El enfoque es hacia la problemática sexual, no hacia la cuestión de pareja", aclaró antes de compartir su visión en torno a la infidelidad y los acuerdos tácitos o explícitos del llamado amor libre.

"Las parejas están mucho más abiertas en la actualidad. Las que están hace varios años a veces tienen establecido y diferenciado lo que es la relación de pareja y la faceta sexual. Entonces hay como un acuerdo implícito de un permitido sexual con alguien más, mientras no se lo diga al otro o el otro no se entere", dijo y agregó que este tipo de situaciones son frecuentes en la franja por encima de los 40 años, "que tienen más marcado la cuestión de roles". "En este segmento son contados los casos de quienes pactan abiertamente disfrutar del sexo con otras personas", añadió.

ON - Dr Héctor Sandoval (5).jpg Omar Novoa

"Estos acuerdos tácitos también se dan mucho en parejas con familias constituidas, en las que una de las partes tuvo un problema de salud y no puede o no quiere tener sexo. Entonces la pareja acompaña, pero sin sexo porque obviamente le duele todo o por lo que fuese, pero implícitamente está el permiso para que pueda tener sexo afuera. Eso es frecuente también", subrayó para luego asegurar que este tipo de pactos en parejas consolidadas son los que más vigencia tienen en comparación con los establecidos abiertamente en las parejas más jóvenes.

"Las parejas estables, de muchos años, que se llevan muy bien, logran mantener los acuerdos porque aprendieron que la faceta sexual es solo una faceta, no todo. Entonces, más allá de la faceta sexual yo te sigo prefiriendo como compañero/ compañera. Si tengo que irme de viaje, quiero hacerlo con vos, al igual que una cena, una charla. Muchos tienen hijos y nietos en común y no quieren perder eso. Con los años el plano sexual, si bien es importante, es algo chiquito que no te va a separar de quien vos quieras mucho. Pero eso requiere de cierta madurez y entendimiento de los miembros de la pareja", recalcó.

"Las parejas jóvenes van más por la tendencia de pareja abierta. Se lo plantean así de entrada para después ver qué sucede. Lo que veo yo es que son muy cambiantes y que no es usual que permanezcan mucho tiempo juntos", comparó.

"He tenido alguna pareja que llegó al consultorio con el plan de abrir la pareja para tener relaciones sexuales con otras personas. Vinieron con un escrito, una especie de contrato para establecer pautas de cómo debería ser. Por ejemplo, unan de las cláusulas eran que no se podía tener relaciones sexuales con amigos o conocidos en común y que el sexo tenía que ser ocasional para no establecer un vínculo con esa tercera persona. Tampoco tenían que estar enojados entre ellos al tener sexo afuera y siempre tenían que volver a dormir a la casa. Obviamente también se mencionaba los cuidados para evitar enfermedades de transmisión sexual", recordó y agregó que él, como sexólogo, oficiaba como mediador. "Hay gente que necesita aclarar cosas y no sabe cómo. Hay personas que quizás quieren decir 'yo quiero tener sexo con alguien, pero no me gustaría perder esta relación que tengo con vos'", ejemplificó.

"La vida sexual se puede vivir de muchísimas formas. No hay una ni mejor ni peor. Hay gente que le funciona tener relaciones sexuales cada seis meses, otra gente que no le funciona ese régimen. Hay quienes funcionan adecuadamente en la esfera sexual cuando tienen parejas casuales, pero tiene dificultades en su casa con su pareja. Por eso, en ese contexto, tiene problemas de erección; en contraste que con una pareja ocasional que no te importe tanto. La sexualidad la va vivenciando cada cual de acuerdo a su manera y sistema de valores. Al abordar cada problemática yo solo me enfoco a que puedas vivir tu vida sexual al máximo y potenciarla lo más que se pueda", afirmó al recalcar su función como sexólogo.

Menos compromiso y emociones

Otra tendencia en crecimiento que advirtió el Sandoval es el retraimiento de los sentimientos en los vínculos sexuales. "Hoy en día, desde lo emocional no se involucra tanto la gente. Está el acto sexual, pero sin el compromiso emocional con el otro. Eso es algo que viene cambiando con el paso de los años. A la gente le cuesta más. No está ni bien ni mal, es algo diferente. Hoy en día las relaciones con vínculo emocional se están perdiendo, cada vez duran menos", manifestó.

ON - Dr Héctor Sandoval (4).jpg Omar Novoa

"Últimamente estoy notando mucho que es la mujer la que está demandando la pareja abierta. Antes era el hombre el que buscaba eso. Ahora la mujer, de antemano, plantea que no quiere nada serio. Es un cambio de paradigma. Esto pasa mucho entre la gente joven, desde los 16 en adelante; y con mujeres de 30 y largos que se han separado y no quieren tener más hijos o una relación social con alguien, sino que solo quieren tener sexo. Este es un fenómeno nuevo que llama la atención", sostuvo.

"Los hombres están en la misma sintonía y, en algunos casos, desorientados porque la norma anterior era que la mujer era la que mantenía cierta fidelidad y que el hombre estaba habilitado a estar con otras personas. De pronto cuando le plantean a él una pareja abierta, le mueven toda la estructura", agregó.

"Estos nuevos tiempos permiten mayor libertad en la esfera sexual y la gente quiere pasarla bien. Tengo pacientes jubilados que de pronto se encuentran con una vida sexual plena a los 60 o 65 años. Eso es maravilloso. También sucede que quedan viudos, encuentran una pareja y se dan cuenta que la vida sexual que tenían antes era muy precaria y que la que tienen ahora es mucho más rica. Ese es un descubrir muy lindo", comentó al dar cuenta de las diferentes situaciones que se dan en la actualidad.

De cara al futuro

Con el foco puesto en lo que ya está sucediendo en las generaciones más jóvenes, Sandoval apostó que en un futuro "la esfera sexual se va a vivir con mucha libertad", en forma más natural y sin prejuicios. No obstante, encendió las luces de alerta respecto a la hipersexualización del mundo como factor que debilita o extingue el deseo.

"Ojalá que no se cierre la puerta a la libertad sexual que se está viviendo porque, de la misma manera que abundan estímulos, hay gente que se retrae y está menos sexual que antes. Esto tiene que ver con la sobreestimulación que hace que la esfera sexual se vea bloqueada", planteó.

"Más allá de eso creo que se viene una forma compleja de relacionarse. Digo compleja desde nuestros ojos, desde los ojos de nuestro pasado. Por eso lo vemos complejo, pero en definitiva las formas serán muy libres y simples. Las prácticas sexuales serán una práctica más, como salir al cine o ir a tomar mate con amigos. No creo que haya tanta emocionalidad en el vínculo, sino que estará más concentrado en el placer sexual del momento", opinó para luego avizorar que, bajo esas condiciones, la infidelidad quedará antigua u obsoleta.

Por otro lado, agregó: "Hoy en día para los adolescentes tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres es lo mismo. Lo toman con esa soltura, como tomar un helado de vainilla o chocolate. A personas de otras generaciones eso los moviliza, no lo toman como algo natural como los chicos más jóvenes. Y eso es algo que se viene".