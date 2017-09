Infierno lleno de secretos

“La Tota no quería tener hijos. Cuando ella se lo cuenta, él entra en estado de locura y la golpea de una manera brutal. La lleva a un hospital y ella al otro día despierta y le dicen que había perdido a su hijo. Eso está en la causa judicial”, reveló Jorge Rial frente a Vives, quien, con sus gestos, avaló la información que consiguió el conductor en Tribunales.

Rial precisó que ella no perdió el embarazo sólo por la paliza. Comentó que “hubo una intervención” mientras ella no estaba consciente.

Brutal

Fernanda, hoy casada con el ex futbolista Sebastián Cobelli (tienen dos hijos), dijo que rompió el silencio por el dolor que le causa ver a su ex “premiado” en programas como Showmatch, donde bailó como invitado, y el ciclo de Mirtha Legrand, donde lo aplaudieron. La gota que rebalsó el vaso fue verlo el martes en el ciclo Pamela a la tarde “mintiendo” sobre ella. Aseguró que Santillán tiene dos caras y que es una persona violenta. Afirmó que sus agresiones no eran incentivadas por “un estado de alcohol ni de otra cosa”: “Él era así naturalmente”, contó. “Me tenía amenazada. Me decía todo el tiempo que si lo dejaba me iba a tirar aceite y me iba a cagar la cara”, relató.

Doloroso Relato “Estaba de 10 semanas cuando me pegó. Hay cosas que te marcan para toda la vida”, contó.