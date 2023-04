Inflación: los súper facturan 1350% más que hace seis años

Mil trescientos cincuenta y dos por ciento se incrementó la facturación de los supermercados neuquinos en seis años. La cifra impresiona, pero no tiene que ver con el crecimiento de las ventas sino que responde al impacto de la inflación. Los supermercados son espejos del consumo y su facturación es un espejo que proyecta el vuelo del Índice de Precios al Consumidor.

En las góndolas de los supermercados hay productos de once rubros, según la encuesta del INDEC que revela mes a mes los datos salientes del sector. En esos once grupos de artículos está el centro del consumo de la población, que no se movió demasiado en cuanto a la distribución entre el peso de cada rubro en la torta total de las ventas supermercadistas.