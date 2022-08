Influencer gastó 200 mil dólares para construir una casa igual a la de Barbie

Se llama Bruna Carolina Peres, también conocida como Bruna Barbie. Tiene 11,9 millones de seguidores en TikTok y 2,4 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde muestra su estilo de vida inspirado en en la famosa muñeca. Su ropa, posesiones, muebles e incluso toda su casa tienen el tema de Barbie y, como no podía ser de otra forma, son todos de color rosa.

Mientras que algunos fanáticos de Barbie se sometieron a una cirugía plástica para parecerse a su muñeca favorita, Bruna "simplemente" decidió seguir una vida de temática rosa : "Me gusta el rosa desde niña, pero no fue hasta que era adolescente que decidí que quería ser una niña de niñas. Empecé a cambiar todo mi guardarropa, tanto que hoy solo veo rosa. Tengo algunas cosas en blanco y negro para acompañarlas, pero el 97 por ciento es rosa", contó a la prensa nacional.

"En la escuela, mis compañeros de clase comenzaron a llamarme Barbie y terminó pegándose. Hoy en día vivo bien de ello. Me gustaría dejar en claro que no pretendo ser una 'Barbie de la vida real'. Soy Bruna Barbie, una mujer a la que le gusta el estilo de muñeca. Mi mundo es rosa", agregó la popular influencer.

Bruna es una influencer a tiempo completo ya que se dedica a compartir su vida diaria con sus miles de seguidores, quienes se muestran fascinados con su día a día. Sin dudas, lo más interesante de su canal es el paso a paso de la construcción y remodelación de su casa soñada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruna Barbie Oficial (@brunabarbieoficial)

Para ello utilizó un terreno heredado junto a la playa, y después de un año de construcción, remodelación y mucha pintura rosa, hoy la influencer puede cumplir su sueño de vivir en una mansión rosada como lo hace Barbie.

Cuando le preguntaron sobre los costos de construir esta casa, respondió: "No tengo ni idea de cuánto he gastado en total, pero al principio de la construcción y la decoración ya me había gastado más de un millón de reales (199.000 dólares)". La influencer también recibió varios regalos de sus seguidores, quienes la ayudaron a terminar de concretar su visión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruna Barbie Oficial (@brunabarbieoficial)

"Aquí todo es rosa: la piscina, los cuadros, las cortinas, los dormitorios, las salas, la cocina, el lavadero, los baños, los electrodomésticos. Solo hay una habitación que es azul porque la hice en honor a Ken, el novio de Barbie", afirmó.