Inquieta discusión salarial petrolera en un clima difícil

Es que la paritaria quedó en el medio de una tormenta perfecta: la macroeconomía que todavía no repunta, el coronavirus comenzó un ciclo de contagios en Argentina y la caída del precio del barril de referencia Brent.

"Estamos convocando a la comisión paritaria. Nuestra paritaria termina el 31 de marzo, hemos tenido una actualización a partir del 9 por ciento adelantado en enero. Y vamos a tener que empezar a discutir la paritaria de este año, en un contexto difícil porque ha caído la actividad. Además, se suma el coronavirus y la guerra de precios entre Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia", sostuvo Pereyra en declaraciones radiales.

"Todavía no hablamos de porcentajes de aumento, pero sí estamos hablando con otros sindicatos petroleros del país y con la federación con los que participamos todos juntos en esta paritaria. Es arriesgado lanzar un porcentaje, todos sabemos los niveles que hemos perdido en niveles salariales, tenemos que estar acordando más o menos un 13 por ciento. No tengo los índices inflacionarios, por supuesto, de este mes, pero esta semana se van a dar la inflación del mes de febrero", planteó.

Pereyra también reiteró la necesidad de establecer un precio sostén para garantizar la actividad y evitar despidos, y así quedar a la espera de que pase la coyuntura. Además, defendió la medida del gobierno nacional de trabar importaciones de crudo.

El precio sostén

No obstante, estabilizar el precio del barril es necesario no sólo para las empresas y el sector, sino para que las regalías provinciales no sigan bajando. "Algunas empresas a las que les gusta especular, importan petróleo con una licencia automática y competir en el mercado interno. Al terminar con la licencia automática, tendrán que pedir la autorización", manifestó el líder de los petroleros privados de la Cuenca Neuquina. "A mí me parece una muy buena decisión que prioriza la producción nacional", apuntó.

Los petroleros vienen de un año difícil: las empresas de servicios especiales intentaron suspender personal y negociaron las desvinculaciones luego de la caída en las etapas de fracturas después de agosto en Vaca Muerta.

