Insisten con la expropiación de las tierras de Los Hornos

"En marzo del año pasado se aprobó en el Concejo Deliberante la ordenanza de utilidad pública de las tierras donde vivimos. El sector Los Hornos es un asentamiento que tiene más de 60 años, en un principio se habían destinado las tierras para crianceros, pero después se hicieron casas, y hoy tenemos el problema que no pueden ponernos la red de gas porque la empresa Camuzzi dice que no puede avanzar porque no tenemos la titularidad de la tierra", explicó el vecino.