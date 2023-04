Insólito: abuelo ludópata secuestró a su nieta para pagar una deuda millonaria

"Las deudas de juego son sagradas”, reza un conocido refrán que hace referencia a que se puede dejar de pagar cualquier cuenta, menos la adquirida en una partida de juego. Eso bien lo sabía un abuelo chino de 65 años que, acorralado por las deudas, debía 72 mil dólares, no se le ocurrió mejor idea que secuestrar a su propia nieta en Shanghai y amenazar de muerte a su hija para que le entregue el dinero. Tras la increíble maniobra, fue detenido por extorsión .

El hombre, identificado como Yuan, tenía una fuerte adicción al juego y cometió el delito para poder mantenerla, según indicó la prensa de China. El secuestro comenzó cuando Yuan fue a buscar a su nieta de cuatro años a la escuela y, posteriormente, amenazó a su propia hija: “No volverás a ver a la nena a menos que me des 500.000 yuanes en tres días” .

Lejos de reconocer el daño que había hecho, el abuelo culpó a su hija por sus problemas: “Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”, le dijo Yuan a la policía.

Juego. Dinero. Deudas.jpg

El detenido tildó a su hija de “desgraciada” y dijo que se trataba de un asunto “familiar” y no “legal” y que por eso no debería haberlo llevado ante la justicia. Según la prensa, Yuan realizó una huelga de hambre en prisión y no se llevaba bien con sus compañeros de celda.

Los usuarios de las redes expresaron su indignación ante el comportamiento del abuelo. “¡Qué inútil es un padre así! ¡Él no cambiará hasta que muera! ¡La hija debería cortar su relación con él!”, comentó un internauta. Otro de ellos dejó en claro que “la extorsión y la violencia son delitos y definitivamente no son ‘asuntos de familia’”.