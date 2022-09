Insólito: colectivo de Autobuses quedó hundido en el asfalto

Según precisó el chofer de la unidad en diálogo con LU5 , el incidente se produjo por el mal arreglo de un sector de la calzada en el que se había registrado una pérdida de agua. El colectivero tomó por el tramo que -en apariencia- no presentaba ningún inconveniente y, por el peso del vehículo, el asfalto se removió quedando en evidencia -nuevamente- la pérdida de agua.

"Yo estaba manejando bien, como todos los días. En la primera vuelta ví que había tierra suelta. Aparentemente estuvieron trabajando ayer (jueves) por la tarde. Cuando llego al semáforo, freno y de repente veo que el colectivo se desliza hacia el costado izquierdo. Pensé que se me había pinchado una cubierta, pero cuando me bajo para mirar, vi que me había encajado", relató el hombre, sin poder salir de su asombro, mientras aguardaba el auxilio de Autobuses Neuquén.