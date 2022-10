Insólito: dejó a su hija en un cumpleaños equivocado y la historia se viralizó

image.png

Lo más llamativo de la situación es que los encargados de la fiesta le advirtieron que en ese salón se festejaba el cumpleaños de Inés y no de Vito, pero, aunque se "puso toda roja" decidió dejarla y marcharse.

A pesar de que la nena se integró perfectamente en el grupo de chicos, los padres que se encontraban en la fiesta comenzaron a utilizar sus redes sociales para dar con el paradero de su mamá y que retiren a la menor.

"Llegó una chica que fue empujada al salón por su madre y ella miraba extrañada todo. Confesó que se llamaba Ana y que iba al cumple de Vito. Se integró y jugó. Cuando la vinieron a buscar supimos que el cumple al que estaba invitada es el 29", señaló otra de las invitadas.

Al final de la fiesta, la mamá de la nena apareció y pidió perdón, pero también reclamó que le den un souvenir y la bolsita con sorpresas: "No trajo regalo, pero se llevó todos los souvenirs", expresó otra mamá.

Un niño encerrado en el jardín

La madre del nene de 2 años que quedó encerrado en un jardín de infantes en la ciudad de La Plata contó que la maestra le dijo: "Me lo olvidé".

Karen comentó además que la docente intentó justificar su olvido porque el menor se había quedado dormido entre los peluches.

"La maestra me dijo: "Me lo olvidé" agarrándose la cabeza y que se había quedado dormido entre los peluches. Pero mi hijo no es una cosa. Estamos hablando de menores. Es terrible", expresó la mujer en declaraciones al canal de noticias TN.

Karen contó que su marido fue a buscar al niño como todos los días a las 18, y que ya había avisado a las autoridades del jardín que iba a llegar 18 en punto o 18:05 porque empezó a salir un poco más tarde del trabajo.

"Mi marido fue a retirarlo como todos los días y no había nadie. Estaban las persianas bajas. Empezó a tocar timbre desesperado, a golpear la puerta hasta que me llamó sin saber qué podíamos hacer. Llegó 18:03 y no había nadie", relató.

Y agregó: "Por más que alguien se quiera justificar. No hay justificación. Era una total incertidumbre porque no sabíamos qué pasaba. Pensamos que se lo habían robado hasta que mi marido lo ve al nene del otro lado del vidrio".

El insólito hecho ocurrió el pasado jueves por la tarde en el jardín maternal privado "De paso Paseo", que se encuentra ubicado en la calle 62, entre 5 y 6, en la capital bonaerense.

El padre del menor fue quien llamó a los Bomberos tras ver al niño detrás de un vidrio. Cuando el personal de Bomberos estaba allí presente, la directora y una docente asistieron al lugar y abrieron el jardín.

El caso fue caratulado por el momento como "averiguación de ilícito", según las actuaciones realizadas por efectivos de la comisaría La Plata 9na.