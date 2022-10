Insólito: denunció un robo piraña, pero se había caído de su bicicleta

"Lo único que sé es que yo iba en la bici y después ya, después del forcejeo y eso, no recuerdo nada; no recuerdo las caras, no recuerdo qué pasó. Trato de hacer memoria para recordar si me empujaron o qué fue lo que pasó. No recuerdo nada la verdad. Lo único que recuerdo es que cuando abrí los ojos, ya estaba en el hospital", expresó en televisión e indicó que le robaron "la bici (una Venzo rodado 29 color verde), el celular y plata que tenía".

Respecto de sus lesiones, detalló que los médicos le informaron que sufrió una fisura de mandíbula, cortes debajo de un ojo y sobre la frente, quebradura de tabique, debajo del pómulo y en una parte del hueso de su cráneo".

falso robo piraña

La pareja del joven fue quien posteriormente realizó la denuncia en Comisaría 21 del barrio Melipal, según confirmó la Policía a LMNeuquén. No obstante, la investigación del hecho llevó a evidencia que contradice totalmente la versión del hecho denunciado.

"El día lunes, después de los noticieros del mediodía que pasaron la denuncia pública respecto de un presunto robo piraña que sufrió esta persona, comenzamos a hacer una compulsa de las intervenciones, no encontrándose nada respecto de ese hecho. Sólo tuvimos una intervención a las 00 horas, donde un hombre que manifestó haberse caído de su propia altura (estando de pie), fue asistido por personal policial y médico que lo trasladó al Hospital Castro Rendón", relató el comisario Rubén Escobar, coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén.

Aún así, el lugar y la hora del presunto robo y de la intervención por el accidente diferían, por lo que en principio no parecía tratarse de lo mismo.

Todo comenzó a cerrarle a los investigadores a partir de la denuncia de la pareja de la víctima, quien identificó al joven y así "atamos los cabos".

Se cayó de la bici - ex robo piraña camara de seguridad.mp4

Lo cierto es que, mientras que el presunto robo habría ocurrido el domingo alrededor de las 20, el joven en realidad fue asistido por el personal policial en los primeros minutos del lunes, alrededor de las 00:15, según consta en acta policial. Además, el denunciante fue encontrado en intersección de calles Olascoaga y Luis Beltrán, no Olascoaga y Purmamarca como él declaró; lugares que por cierto se encuentran a casi dos kilómetros entre sí.

Para sacarse las dudas, la Brigada comenzó a revisar los registros de las cámaras urbanas del sector en la hora indicada, pero finalmente todo lo que encontraron fue la caída del joven, aunque también difería de lo descripto por él mismo a quienes lo asistieron.

"Ese mismo día, haciendo relevamiento de cámaras, se observa en la filmación que esta persona sufre una caída de su bicicleta, no existiendo el hecho de robo, sino que fue un accidente", confirmó Escobar, quien también confirmó que sus pertenencias -la bicicleta y el celular presuntamente robados, entre otros objetos- permanecen en Comisaría Segunda, listas para ser retiradas.

El hecho es sin duda insólito, aunque no se explican los motivos detrás de la denuncia falsa. Es posible que la víctima efectivamente no recuerde nada producto de la caída y que se haya producido un malentendido, al reproducir la información errónea que le transmitieron otros, pero lo cierto es que sólo el denunciante tiene las respuestas.