Insólito: Flamengo le transfirió 350 mil euros a una persona equivocada

"Mi madre me mandó un mensaje preguntando por un dinero que enviaba Flamengo. Tenía miedo porque hasta ese momento no sabía de dónde había salido. Mi representante me dijo que tenga cuidado porque alguien podría estar usando mi cuenta para lavar dinero", reveló el jugador de básquet de 19 años en diálogo con Globo Esporte, luego de que en su cuenta bancaria apareciera esa enorme cantidad de dinero.

joao gomes fla.png Insólito error del Flamengo: le depositó 350 mil euros a un ex jugador de básquet del club al confundirlo con el futbolista Joao Gomes.

El club tardó cuatro días en darse cuenta del error que habían cometido e inmediatamente se contactó con la Justicia, que logró bloquear la cuenta, pero no recuperar el dinero. "Parece que hubo un error grave por parte del Flamengo al transferir una gran cantidad de dinero de la cual el atleta Joao Victor Gomes da Silva es el beneficiario. La otra persona, con el mismo nombre y con otra inscripción en el Registro de Persona Física, tiene la obligación de devolver la cantidad depositada por error, en protección de la buena fe objetiva y para evitar el enriquecimiento injusto", indicó la Jueza Federal Geraldine Vital.