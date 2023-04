Insólito: le amputaron las piernas y la clínica pidió a la familia que las retiren

José Luis Silva, un paciente de 74 años murió este domingo en la localidad bonaerense de San Pedro tras sufrir una trombosis aguda de aorta. Pero su caso no es uno más, sino que estuvo envuelto en un verdadero escándalo desde que comenzó su enfermedad, ya que, según relatan sus hijos, tuvo que peregrinar por cuatro meses para ser atendido. “En diciembre comenzó la peor historia de la vida de papá”, señalaron.

Es que, José Luis tuvo que pasar por situaciones inhumanas y perversas: luego de que le amputaran las piernas en la clínica San Nicolás, adonde había sido trasladado de urgencia, desde la administración se contactaron con una de las hijas para pedirle que fuera a retirar las extremidades de su padre porque no contaban con el servicio de deposición de residuos patogénicos.

Eso ocurrió el 28 de marzo, dos semanas después de que el hombre fuera sometido a la cirugía y dado de alta. “Me llaman desde la administración de la clínica y me dicen que debía que ir a buscar las piernas porque ellos no tenían cómo desecharlas y pretendían que me hiciera cargo”, recordó Liliana, una de las hijas de Silva.