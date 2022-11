Insólito video: la fuente de la nueva plaza de Centenario se convirtió en pileta

Es que la comuna tiene que recargar el agua en camiones, porque es cruda y no es potable. Es decir, que no es una pileta donde se le echan productos antihongos, sino que es una fuente con fines decorativos. Debido a ese concepto, la Municipalidad no pintó el interior de esta, sino que la dejó con un color cemento al natural, donde el agua luce como “marrón”.

Video fuente plaza centenario

Desde que inauguró, la fuente y la plaza iluminada son la atracción de todo el pueblo, pero ya aparecen los primeros actos de vandalismo en los distintos sectores como los juegos infantiles.

La nueva plaza de Centenario le dio otra vida al Casco Viejo de Centenario, ya que está adaptada para que los jóvenes y familias puedan sentarse y compartir juegos. También es apta para el patinaje y el ciclismo sobre las veredas perimetrales de cemento.

En tanto, ante las reiteradas denuncias de vecinos y vecinas, desde las redes sociales del Municipio advirtieron: "Está prohibido el ingreso a la fuente de agua, así como subirse a los espacios o juegos de niños a las personas mayores. El uso de la Plaza Blanda está reservado a niños y niñas menores de 12 años. Por otro lado, se ruega tirar yerba o basura solo en lugares permitidos".

Algunos, rápidos de reflejos, no tardaron en hacer una analogía de los chicos que se tiraron en la fuente del centro histórico de Centenario, con lo que sucedió en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, con los miles de personas que fueron allí a pedir la vuelta de Perón y utilizaron la fuente para “mojarse los pies”.