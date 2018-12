Según indicaron desde el Departamento de Abasto e Introducción Bromatológica informaron a LM Cipolletti que ayer por la tarde se hicieron presentes en el lugar junto con personal del Senasa y de Seguridad Vial.

“Cuando llegamos, se había realizado la descarga de productos cárnicos desde un vehículo no autorizado, una camioneta tipo trafic. Habían, además, dos camionetas más involucradas que ya no estaban en el lugar. Se procedió a la inspección del local comercial y se detectó de inmediato faltas a las normas de salubridad e higiene alimenticia, presencia de plagas muertas y vivas en pisos, techo, freezer y hasta dentro de los potes de helado. Identificamos moscas, pero era tanta la mugre y la grasa acumulada que había insectos que no se pudieron identificar”, relató Antonella Landolfo, del área de Abasto Municipal.

Agregó que los desechos estaban en contacto con las materias primas, y que, por ejemplo, la sierra con la que cortaban la carne no la limpiaban hace mucho.

“Nunca creímos encontrar estas condiciones, porque es un local reconocida y de calidad, pero era impresionante la mugre que había”, alertó la empleada municipal.

Cuando revisaron los freezer, encontraron carne con hueso congelados sin rotular ni sello, Cuando se le pidió las facturas para comprobar la procedencia de los productos, el propietario del local manifestó haberlos comprado en una conocida carnicería de la ciudad, pero se comprobó que el dueño mintió al respecto.

“Junto al personal del Senasa procedimos a decomisar más de 100 kilos de costillares congelados y 40 kilos de diferentes cortes de carne vacuna. Fueron trasladados a las oficinas de Comercio a la espera de la orden del Juzgado de Faltas. Al comercio se le labró un acta contravencional y se procedió a la clausura del sector de depósito por el plazo de 24 horas hasta que puedan regularizar la situación. Si no cumplen con los requisitos, no podrán volver a funcionar”, indicaron desde Abasto Municipal.

Así se contrabandeaba carne

