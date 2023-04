Instagram y WhatsApp, las redes sociales más usadas por los neuquinos

Neuquén no escapa a estas estadísticas y la mayoría de las personas que usan internet utilizan al menos WhatsApp, Instagram y Facebook. Aunque además son muchos los que usan Twitter, Tik Tok, You Tube y Twitch.

En una recorrida por el centro neuquino LMNeuquén charló con vecinos quienes compartieron su opinión sobre el uso de redes sociales en sus vidas, algunos confesaron que pasan hasta más de 4 horas diarias en ellas y muchos coincidieron que las usan para informarse aunque no solo de la política, sino también de acontecimientos anecdóticos de todo el mundo.

SFP Telefono Instagram redes sociales (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Las que más uso son Facebook e Instagram. Si bien no soy muy fan de las redes sociales las abro todos los días porque sigo varios diarios digitales ya que tengo mi familia lejos y me informo de ese modo", contó una de las vecinas consultadas.

Otros de los motivos más recurrentes a la hora de contar qué uso le dan a las redes sociales fue el de recreación. Subir fotos de la vida cotidiana y también pasar un buen rato mirando las de los amigos fue lo más respondido.

Los consultados más jóvenes dijeron que la red social que más usan es Instagram, seguida de Tik Tok y aseguraron que son muchas las horas que pasan por día en esas redes. "Soy muy adictivo en mis redes, soy de postear muchas fotos", compartió un joven.

"Uso todas las redes sociales. Tengo Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin. Paso unas cinco horas por día en ellas", contó a LMN un joven de 19 años que dijo que las usaba para mandar mensajes y mirar fotos y videos.

SFP Telefono Instagram redes sociales (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Otra joven admitió que está en redes sociales "todo el día" y que las tiene todas. "Las uso para charlar y para ver videos y fotos. No soy tanto de subir cosas mías, pero sí para mirar a los demás", compartió.

Aplicaciones de citas

Las aplicaciones para buscar algún encuentro con otra persona son hace tiempo el lugar en la red donde se forman muchas parejas. Aunque para algunos son más bien un "fracaso". Uno de los neuquinos consultados contó que las que frecuentaba no le generaron ninguna coincidencia en su búsqueda por lo que finamente decidió borrarlas de su celular y su vida.

Varias mujeres consultadas coincidieron en que no las usan porque les parece "inseguras" y porque prefieren conocer a alguien en persona. "Me separe y quiero seguir separada, si conozco a alguien que sea por la calle", aseguró.

"Nunca me llamaron la atención", o "ya no las uso", fueron otras respuestas repetidas. Quizás exhibir ante un medio de comunicación el uso de aplicaciones de citas no es lo más convocante.