Todo eso mientras Mauro Icardi , su ex marido, se encuentra entrenado en Turquía. Ella, por su parte, está instalada a su modo en Buenos Aires. Porque no se quedará mucho tiempo en la ciudad, pero al parecer de ahora en más podía ser su base de operaciones. Tras los festejos navideños, Wanda y su prole volverán a partir.

El destino, esta vez, será el elegido para pasar las vacaciones junto a sus cinco hijos, Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. La empresaria reveló que para año nuevo se irá a Punta del Este "con mi familia, mis hijos, mi hermana, mi mamá y mi papá", aunque Icardi no será de la partida, según expresó Wanda.

Instalada en Buenos Aires, ¿a dónde se irá de vacaciones Wanda Nara?.mp4 Wanda Nara pasó por su local en el Abasto y reveló dónde y con quién pasará las vacaciones.

Los rumores de romance con Elian Valenzuela retornaron con fuerza después de los abrazos en en vip de Tequila y de la publicación de él besándola en la mejilla, con un epígrafe que decía "linda, linda, linda" con tres corazones rojos

Eso disparó las especulaciones sobre la posibilidad de que L.Gante cruzara el charco con ella para pasar las vacaciones en Punta del Este. Pero ante la pregunta de los periodistas que la esperaban en su local, Wanda aseguró que no hay chances de que eso suceda. Cuando le preguntaron por qué no blanqueaba la relación con Valenzuela, respondió: "no hay nada que blanquear, es un amigo".

Terminadas las vacaciones, retornará a Turquía donde se quedará hasta febrero muy cerca de su ex marido. El tiempo dirá si la estadía en Estambul se convierte en un nuevo intento de reconciliación, como la del fallido viaje a islas Maldivas junto a Icardi.