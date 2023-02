Intentaron estafarlo ofreciéndole nuevos servicios de una tarjeta

Las estafas no paran en Neuquén. Las metodologías van cambiando y también los cuentos inventados por los delincuentes, pero siempre con el mismo fin. Generar un perjuicio económico a las víctimas, tratando de ganarse su confianza en base a mentiras. En las últimas horas se registró un nuevo caso, en el que el estafador se hace pasar por un operador de la tarjeta Naranja y ofrece nuevos servicios a sus clientes.

Luego de una introducción en la que le dijo que "a partir del próximo de jueves tiene un 20 por ciento de descuento y 3 cuotas sin interés, martes y jueves en todos los locales adheridos", el estafador cambió de tema. Le comentó que se iba a habilitar una nueva línea y le mencionó un 0800 que efectivamente pertenece a Tarjeta Naranja. "Es para que se comunique por si tiene alguna emergencia en su hogar, una pérdida de agua, algún problema con la luz. No es un seguro ni una promoción, sino una asistencia que se brinda a los usuarios de la tarjeta", le explicó.

El cliente comenzó a sospechar de manera inmediata y decidió no brindar mayores datos personales, solo dejó hablar al estafador, escuchó lo que le decía, hasta que se cansó y le dijo que lo iba a denunciar. "Naranja no llama para brindar estos servicios", le espetó, a lo que el mendocino no supo qué contestar.

En diálogo con LMNeuquén, el hombre que recibió la llamada aseguró: "Me quisieron estafar; un mendocino haciéndose pasar por operador de la tarjeta Naranja. Escuche que en la zona ya han estafado a varias personas. Después de la llamada corroboré a través de Naranja X que efectivamente se trataba de una estafa.