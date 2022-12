Intento de femicidio: suma cargos por golpear a su hijo que defendía a su madre

El 11 de noviembre último, a las 16, Walter Orellana Flores intentó asesinar a Karen ibarra, su ex pareja y madre de sus cuatro hijos. Ocurrió en el barrio El Trébol de Neuquén capital. El hijo mayor que ambos tienen en común, de 11 años, intentó defender a su madre, pero también resultó lesionado. El imputado ahora fue acusado también por las lesiones provocadas a su primogénito.

El violento hecho por el cual el imputado permanece detenido con prisión preventiva ocurrió en la zona del Parque Industrial, en una calle sin nombre ubicada al final de Conquistadores del Desierto. Allí, el violento intentó asesinar a su ex pareja. Primero la apuñaló y luego, cuando la mujer intentaba escapar de la casa, la golpeó y la dejó inconsciente en la vía pública. El agresor entró a su casa, agarró un martillo, y volvió en busca de su ex. Pese al estado de indefensión de la víctima, que seguía inerte en el piso, el imputado le dio varios martillazos en la cabeza. Para la fiscal Carolina Mauri, no hay dudas. "Tuvo intención de matar".