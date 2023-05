Interna en el "león amarillo": ¿Por qué Artaza aún no puede bajarse a concejal?

José Luis Artaza , ex candidato a intendente de la ciudad por Cumplir, el partido que referencia “el león amarillo” del libertario Javier Milei a nivel nacional, aún espera que se defina el pedido para bajarse como primer concejal a partir del 10 de diciembre.

La jueza electoral provincial, Alejandra Bozzano, no hizo lugar a su pedido el pasado 27 de abril, pero hay una instancia más, que es la apelación a la Junta Electoral, en este caso compuesta por los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Es que hay una disputa legal “fina” (desde un aspecto) que aún no se resuelve: por un lado, Artaza quiere optar por bajar a la banca, tal como lo expresa el artículo 78 de la Carta Orgánica Municipal de Neuquén; y por otro, desde Cumplir, aseguran que no tiene la autorización del partido, ya que no hubo un acuerdo previo y hacen valer el peso del Código Electoral Provincial.