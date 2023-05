Interna en Juntos por el Cambio: ¿Qué busca Vidal?

"'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", escribió este jueves María Eugenia Vidal en su cuenta de twitter. La exgobernadora bonaerense se bajó de una aspiración que ningún sector le había reclamado, pero se calzó el traje de presidenciable por primera vez luego de los cuatro años de su paso por la gobernación bonaerense entre 2015 y 2019. Sin que nadie se lo pida, la diputada nacional salió a reactivar el posicionamiento que tuvo cuando gobernó el distrito más grande del país para pelear por la cabeza de la boleta grande. Lo más importante de ese mensaje no es la fugacidad del amague para medirse de igual a igual con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exministra Patricia Bullrich, sino se resigna sólo por "esta vez".