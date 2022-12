Interpol detuvo a uno de los prófugos más buscados de Argentina

Aranda Cáceres era requerido por la justicia argentina, por un supuesto hecho de "homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y por haberse cometido con un arma de fuego", y ahora quedó a disposición de la Justicia paraguaya hasta que se terminen los trámites de extradición.

“Dicen que es uno de los prófugos más buscado, pero no lo encuentran. No sé qué pensar porque los vecinos me dicen que el hombre va y viene a Paraguay”, dijo Graciela, la madre José, dos meses atrás en diálogo con Diario Conurbano.

Crimen por el que se lo imputa

El hecho por el que Aranda Cáceres era buscado ocurrió el 17 de julio de 2019 en la localidad de Villa Diamante, cuando discutió con la víctima del homicidio, José Salvador Rolón, de 33 años.

El motivo de la discusión había sido una deuda por alquiler de un local que Aranda Cáceres mantenía con Rolón. El hombre ya estaba cansado de reclamarle el dinero que le debía y le dijo que debería abandonar la propiedad.

En un determinado momento, y aprovechando que la víctima tenía en sus brazos a su hijo de 2 años, Aranda Cáceres extrajo un arma calibre 9 milímetros que llevaba escondida entre la ropa y efectuó dos disparos que impactaron en la sien de Rolón, que falleció en el acto.

La víctima tenía tres hijos. “Le disparó directamente dos veces. Uno de los balazos le dio en la cabeza y murió”, narró Graciela, madre de la víctima. Junto a José estaba su hijo de 12 años que vio el momento en el que su padre fue asesinado.

Según comentó la mujer, el agresor salió corriendo mientras que los vecinos intentaban atraparlo. “También les disparó a ellos”, agregó la madre de José.