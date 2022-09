Esta fue la denuncia que llegó a manos de la Justicia y ya motivó algunas diligencias.

No obstante, el efectivo indicó que "no podemos certificar que sea pornografía infantil". Es decir, aunque el denunciante informó que se trataría de material pornográfico con adultos como protagonistas pero también material de abuso sexual infantil (conocido vulgarmente como pornografía infantil), esto aún no fue corroborado y es el objetivo principal de la investigación, para determinar si efectivamente se les puede endilgar un delito.

Allanamientos en Senillosa por caso de pedofilia.

"Hay que establecer de qué tenor son, si son actuales, el método de descarga del material. Todas son cuestiones preliminares que está viendo la fiscalía interviniente", aseguró Mazzone.

Es por esto que esta semana se secuestraron dos discos rígidos pertenecientes a las computadoras que utilizaban los empleados municipales señalados, los cuales deberán ser peritados por el personal de Informática.

El municipio ya fue informado de la causa y puso a disposición de la Justicia los legajos de ambos trabajadores.

El portal La Voz del Neuquén informó además que habrían denuncias por malos tratos contra los empleados denunciados, pero esto no fue confirmado.