Investigan a un repartidor de una app por manosear a mujeres en la vía pública

Como cualquier persona hubiera asumido, a primera vista parecía un simple repartidor haciendo su trabajo, intentando determinar en qué domicilio esperaban su entrega. Esto dejó más tranquila a la joven, que en ese momento estaba en completa soledad -salvo por el repartidor- en ese tramo.

Siguiendo su trayecto a casa, la joven se calmó y dejó de prestarle atención al repartidor, que había quedado a sus espaldas. "Ahí él se acercó despacio con la moto y, sin bajarse en ningún momento, me tocó la cola al pasar", confió la denunciante a este medio.

Atónita ante la situación, solo pudo atinar a alejarse y gritarle "¿Qué hacés?", momento en que el abusador aceleró su moto y se retiró antes de captar la atención de los vecinos. "No andaba nadie más, podría haberme hecho cualquier cosa", reconoció la joven, aun con temor.

Aunque, lógicamente, vivió momentos de angustia inicial, entendió que lamentablemente no contaba con datos sólidos para aportar en su denuncia. El repartidor había permanecido con casco todo el tiempo y la joven no había alcanzado a notar nada en particular en su forma de vestir -salvo por la vestimenta de Pedidos Ya- ni logrado ver la patente de la moto a tiempo.

"Me enojé, pero sentía que no podía hacer nada", sostuvo.

Otras víctimas

Con los días, la indignación dio lugar a resignación y el hecho pasó a ser simplemente una advertencia a sus amigas. Hasta que apareció otra víctima, a quien ella no conocía, relatando el mismo modus operandi en Instagram.

El contacto con la segunda víctima se dio un mes más tarde y una breve charla le permitió corroborar los puntos claves: el abusador iba vestido como repartidor y buscaba atacar a mujeres solas, al parecer siempre a la salida de gimnasios, rotando únicamente el barrio. La edad no parece importarle.

Así, la joven logró ubicar a al menos 8 chicas víctimas. Aunque no es completamente seguro, se trataría del mismo repartidor y los hechos se remontan incluso a 2022.

Ciudad Judicial Poder Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

Tres de las víctimas -incluida la entrevistada- ya hicieron su denuncia en fiscalía, aunque por supuesto intentan que más se animen a dar su testimonio para motivar una inmediata investigación, sobre todo si el número continúa escalando. El relevamiento de cámaras de seguridad en los lugares de los ataques podría ayudar a identificar al hombre. Pero por el momento, lo único que les queda es contenerse mutuamente y alertar a otras mujeres para que no sufran lo mismo. Por eso la difusión se vuelve clave.

"A partir de eso, estoy mucho más atenta cuando voy por la calle, y sobre todo alerta de los repartidores que veo, estoy recontra alerta y con miedo", confió, y admitió además que ya no va caminando al gimnasio por temor: "Son solo cuatro cuadras, pero empecé a ir en auto".