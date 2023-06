ISSN: tratan el proyecto para financiar el rojo de la caja jubilatoria

Este jueves, ya en horas de la madrugada, la Legislatura se aprestaba a tratarlo. Si bien el despacho por mayoría mantiene la redacción original elevada por el Poder Ejecutivo con relación al destino de los fondos, al ISSN y/o al pago de los servicios de deuda pública provincial, se hicieron modificaciones en cuanto al mes desde el que podrán disponerse tales fondos –será a partir de mayo y no de junio- y a la vigencia de la medida, que en lugar de ser factible de prórrogas automáticas, será hasta diciembre del 2027.

La propuesta se convirtió en despacho por mayoría con 10 votos afirmativos, aportados por los bloques del MPN, Juntos, UP-FR, Siempre, Avanzar, MAV y por Leticia Esteves de Juntos por el Cambio y Mariano Mansilla del Frente de Todos. En relación con el posible uso para deuda pública, Liliana Murisi (MPN) remarcó que se ejecutará en la medida en que se mantenga la no disponibilidad de dólares en el mercado único y libre de cambio para atender servicio de la deuda en moneda extranjera, resolución dictaminada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que les limita a las provincias el acceso a dólares para el pago de futuros vencimientos de deuda pública.

La medida del gobierno nacional y “la necesidad financiera” del ISSN hacen “prioritario dar esta herramienta al Ejecutivo” provincial, enfatizó Murisi tras recordar que la iniciativa se analizó durante un mes en la comisión, con la participación de los administradores del ISSN, dirigentes y consejeros gremiales, y representantes de jubilados.

ISSN Instituto de Seguridad Social de Neuquen (2).jpg Claudio Espinoza

Al justificar su voto favorable al despacho por mayoría, Mariano Mansilla (FdT) aseguró que “no podría votar en contra de un proyecto que beneficia a los trabajadores” a pesar de no acordar con el uso de los fondos para el pago de la deuda. “Acá el empleador decide asistir el déficit” y esa es una medida saludable, aseguró el legislador luego de remarcar que, a su criterio, la caja del ISSN debiera ser administrada por el plantel trabajador y no por el empleador.

Desde las bancas del PTS-FIT y FIT mocionaron la consideración de un despacho propio, el que finalmente fue aprobado por minoría con el único voto de la diputada Blanca López (FIT), en tanto Andrés Blanco (PTS-FIT) no forma parte de la comisión y no puede votar. Dicha propuesta, según explicó Blanco, destina los fondos del Feden a afrontar el desequilibrio financiero de la caja previsional de los estatales, pero no al pago de la deuda pública.

En efecto, calificó de “inconducente” que se “enganche” el pago de la deuda a una posible solución a los números en rojo del ISSN.

> Otra redacción alternativa

El diputado Darío Peralta (FdT) también presentó una redacción alternativa, que desvincula el uso de recursos al pago de los vencimientos de deuda, tal como lo sugirieron los dirigentes y los consejeros gremiales, según dijo; y destina un 40% de los fondos del Feden al desequilibrio financiero del ISSN y el resto a afrontar problemas en materia de salud, educación, acceso a la tierra y transporte público.