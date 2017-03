Jey Mammon mató a De la V por las internas en La pelu

Después de un par de años, Jey Mammon reveló los conflictos que tuvo La pelu, cuya figura fue Flor de la V. El humorista contó que vivió situaciones incómodas que derivaron en un clima de mala onda por la vedette.

“El conflicto es antiguo y fue en La pelu. No sé si tiene sentido hablarlo. La interna era entre ella y Nazarena. Yo trabajaba ahí y me fui a hacer teatro con Nazarena. Yo no me fui enojado de La pelu. Ángel me preguntó si la pasé mal en algún momento y dije que sí. Todos la pasamos mal, menos ella”, reveló Jey, y agregó: “Después con ella estuvimos en Tu cara me suena. ¡Pasó tanta cosa! Ahí nadie la bancaba tampoco. Ella se ganó solita el odio de todos. Pero ya pasó...”, dijo con dureza.