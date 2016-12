Jimena Barón y Del Potro: sexo fugaz en un baño

Yanina Latorre tiró la bomba. Juan Martín del Potro y Jimena Barón tuvieron sexo en un baño, mientras se encontraban en un evento top donde no se permitía tener celulares. “Le dieron a la matraca en el baño de una fiesta en Barrio Parque, a la que no se podía entrar con celular. Ella tenía vestido verde”, reveló Latorre en Los ángeles a la mañana. Sin embargó, la actriz salió irónicamente a desmentir la noticia en Twitter: “Ahora me inventan un affaire, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola, bebé”.