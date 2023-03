Jimena La Torre predijo cómo entrará el Sol en Aries y cómo afectará a cada signo

Tauro

“Mira un poco hacia atrás para tomar impulso. Posee la cualidad de que Venus está en este signo y que la Luna entra en Tauro para que este viernes se haga la conjunción con Venus y Tauro sienta que todo el amor es posible y pueda seducir y conquistar lo que desea. Tauro es la luz de todos los signos en este 2023”.

Géminis

"Tenemos un tiempo en el que cuentan con los demás, con las personas que más quieren para poder destacarse y ser número uno. Van a poner en marca todo lo que tiene que ver con estudiar, nuevos proyectos que traigan éxito para 2024, caminando nuevos escenarios".

Cáncer

"En este tiempo del Sol en Aries, trata de mantenerse alejado de la vida mundana porque puede traerle ciertos inconvenientes. No se lleva bien con Aries por lo que no es un tiempo que lo beneficie. Sí va a ser elegido por las personas que lo aman y se van a sentir seguros. Es un tiempo de desafíos, esos que no gustan, pero tienen que tomar. Llegan posiciones importantes en el plano laboral y hay que animarse a tomarlas".

D_NQ_NP_980615-MLA52251856567_112022-O.webp Jimena La Torre y todo el horóscopo para el 2023

Leo

"Es uno de los signos a los que más le gusta este tiempo del sol en Aries. 2023 es un año para destacarse. Es un momento que se extiende para que activar lo que tiene que ver con estudiar, masterizar todo lo que hacen y poder sacarse diez puntos lo relacionado con el desarrollo profesional, material y económico. Es maestro y se nota en este tiempo".

Virgo

"Tiene un tiempo de amor en donde aprovecha a disfrutar de la familia que lo quiere de verdad y entender que el camino es el amor. Tomamos el caso de Lizy Tagliani que resolvió muy bien este plano afectivo casándose. Hay que entender qué es lo que necesitan y permitirse sentir esa necesidad. Los otros existen para algo".

Libra

"Empieza el tiempo de la oposición. Es un momento difícil porque tienen que trabajar mucho la diplomacia. Es incómodo: no van a tener un minuto de paz. Sienten que nada les permite a tener la calma interior que requieren".

Escorpio

"Es capaz de lograr cualquier tipo de empresa por más grande que sea. Si bien le resulta difícil la parte emocional, es un desafío en el que pondrán el cuerpo y se encontrarán con una vida marcial. Hay muy buenas devoluciones en el trabajo. Entender que darlo todo trae muchos beneficios. Pueden hacer sólidos todos los proyectos materiales".

Sagitario

"Es un tiempo de éxito, riqueza, abundancia, crecimiento y justicia. Aries es su gran aliado y activador de que los deseos se cumplan para ubicarse en la posición de número uno".

Capricornio

"Tiene que aprender a usar sus cualidades de maestría. Menos es más. Si bien el tiempo del Sol en Aries es positivo para todos los signos, para Capricornio puede ser incómodo a la hora de la competencia porque los obliga a destacarse. Si bien le encanta competir, no tienen por qué demostrar nada porque sabe que lo que hacen está muy bien".

Acuario

"El sol en Aries les demuestra que hay cosas de su vida que quiere resolver solos, pero también tendrán que pedir ayuda pese a que no tienen tanta disponibilidad en este momento. Es muy importante que pregunten antes de actuar para tener mayor suerte".

Piscis

"Contemplación. Hay que permitir que las cosas sucedan y no dejar de dar puntada sin hilo. El poder de observación va a ayudar a seguir con la paciencia que han tenido a lo largo de tanto tiempo para conseguir éxito en la familia, hijos y amigos".