Jorge Rial contó qué le gustó de María del Mar Ramón, su novia colombiana

Fue una sorpresa para todos cuando se supo que Jorge Rial había sufrido un infarto en Colombia. Más aún cuando se filtró que el conductor y periodista había viajado al país para acompañar a la escritora María del Mar Ramón, quien al parecer era su novia. Luego de la recuperación del ex Intrusos, mucho se habló sobre la relación, y aunque ambos dieron indicios de buena onda, nunca se los vio juntos. Hasta ahora.

Sin embargo, la pregunta del millón era cómo se habían conocido. Respuesta en la que el conductor prefirió no ahondar. “No se puede decir como nos conocimos, nos conocimos y punto. Hay admiración mía, yo no sabía quién era, me gustaba lo que hacía y después vino todo lo demás", contestó Jorge Rial.