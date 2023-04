Jorge Rial reveló la firme postura de Marley y Telefe tras el caso Mammón

Las denuncias primero contra Marcelo Corazza y luego contra Jey Mammon generaron un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo, que amenaza con salpicar a más famoso. Y quien quedó en la mira de todos fue Marley , quien no fue denunciado en sí por Lucas Benvenuto, pero que si dejó entrever que habría estado con un conocido de él.

“Eso no habla muy bien de Marley. Si vos estás limpio o no tenés de qué preocuparte, no vas a andar preguntándoles a tus amigos a ver qué se dijo o qué material se filtró", opinó Lanata. “Teme algún tipo de opereta o carpetazo”, explicó.

Sin embargo, ahora fue Jorge Rial quien habló del tema, y lejos de ser contemplativo, dio más detalles. “Creo que hay una naturalización en ciertos ámbitos y hablo puntualmente del tema del espectáculo, donde se naturaliza ese tema de las edades. Lo ven como natural, como amor, qué se yo. A mí me parece una locura”, reveló Jorge.

Rial Marley 2.jpg

"El tema es que todo esto abre una puerta enorme y la próxima cosa que hay que mirar es que hay un lugar que son los casting en la televisión. El día que se abra esa puerta, chicos, esto va a ser un quilombo, ¿eh?", aseguró Rial.

“¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, aparentemente, hay algo un poquito más grande. Hay canales que ya están llamando a algunas de sus figuras, las sientan y les dicen '¿es verdad esto?' Y uno dijo 'recuerdo una con uno de 17'. Bueno, ya hay canales que están llamando a sus figuras para preguntarles qué pasa", explicó el ex Intrusos.