Jorge Taylor: "Vamos a ir a ganar las elecciones del 16 de abril"

-Juntos por el Cambio no solamente para esta elección, sino en general, es una herramienta política potente, que ha hecho una acción importante respecto a la democratización del país que se ha ido corporativizando en las últimas décadas y con la posibilidad de llevar un presidente a la Nación nuevamente. Es, sin duda, una coalición de partidos que tiene un destino muy importante en la representación de la sociedad argentina. Y en Neuquén siempre defendí que JxC es la herramienta esencial que necesita la provincia para poder ofrecer alternancia en el poder, ya que es gobernada desde hace 62 años por un solo partido y esto no es bueno para la democracia ni la sociedad en su conjunto, porque en todos los estados democráticos del mundo donde hubo hegemonía de un partido ha habido retraso en su desarrollo.

Esto en Neuquén se ve mucho en el interior y creo que la posibilidad de una alternancia en el poder va a dar la competencia necesaria para que la provincia se desarrolle mucho más rápido. Para eso hay que reformar una cantidad de políticas que defienden más a la corporación política que a la sociedad. Entonces deberíamos haber sido la herramienta de JxC en su conjunto para ofrecer este cambio.

- ¿Esa partición de la coalición afectó ese objetivo?

- Hubo un sector que buscó armar otro espacio con Rolando Figueroa y nosotros creemos que los que están haciendo no representa esta posibilidad de alternancia sino que es una alternativa de continuidad. Yo trabaje primero para que mi partido me reconozca como precandidato de JxC en una interna y ahora logramos con Pablo Cervi conformar una fórmula que viene a suplir esta herramienta de la que hablé antes, para que la gente tenga la posibilidad de esa alternancia.

- ¿Y cuánto puede influir desde lo electoral esta división?

Los que se han ido, desde la dirigencia o que representan al PRO y se fueron, pasaron a formar parte de una escisión del MPN, que no va a afectarnos porque tenemos una fórmula poderosa con Cervi y vamos a ir a ganar las elecciones.

- ¿Qué posición tienen sobre estas divisiones en Neuquén los dirigentes a nivel nacional del PRO como, por ejemplo, Patricia Bullrich?

- Patricia siempre pensó que somos el cambio o no somos nada, y eso también lo dice Mauricio (Macri). Por lo tanto, esto de quienes se fueron con Figueroa no es el cambio y, en consecuencia, nos convierte en nada. Por qué no salen a decir nada de Neuquén no lo sé, pero no me interesa demasiado porque nosotros tenemos dirigentes de primer nivel y ciudadanos preparados que están dispuestos al cambio sin que nos vengan a dar clases desde Buenos Aires. Por eso no me importa demasiado.

- ¿No cree entonces que la disputa esté entre Koopmann y Figueroa?

- Las encuestas para prever qué va a pasar en una elección que será dentro de más de dos meses no son apropiadas porque se vota cuando se conoce el proyecto y cómo se comunique, por lo tanto hoy hay una tendencia a tratar de polarizar entre dos MPN: uno oficial y otro que no se animó ir a una interna y quiere hacerla en las generales. Creo que esto se va a rechazar. La sociedad determina donde está la polarización y generalmente esto se decide en el final de la campaña y no al principio, como estamos ahora.