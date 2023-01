José Luis Artaza: "Ser libertario es administrar bien, como lo hizo Pechi"

El actual concejal por Juntos por el Cambio reconoce que ese espacio de alianza macrista con otros partidos está quebrado, pero no deja de impulsar las mismas ideas con otra herramienta política electoral. Artaza, conversó sobre este tema con LM Neuquén .

Si, vamos a tener tres meses fuertes de campaña. Por una lado, Carlos (Eguia) en la provincia con los distintos candidatos y referentes y yo que me voy a abocar a la ciudad exclusivamente.

—¿Se rompió Juntos por el Cambio, pese a la insistencia de salvar la alianza. ¿Queda algo de ese espíritu en las fuerzas que quedaron disgregadas, en este caso el espacio libertario?

Fue negativa la ruptura de Juntos por el Cambio para todos, más que nada por diferencias personales. Lógicamente está quedando muy solo Pablo Cervi en ese espacio con el radicalismo. Hubo una implosión importante en esa alianza, y me animo a decir que no se generaron los hechos políticos suficientes para consolidarnos, desde la muerte de Pechi. Todo se terminó fragmentando e incluso hay cuatro líneas dentro del quiroguismo. Nos debilitamos, pero no hubo otra alternativa de recuperarnos.

—¿Cuál es la linea libertaria? ¿Existe ese rasgo como administración del Estado?

Siempre me caractericé por dejar un Municipio solvente y el actual intendente Mariano Gaido lo sabe porque tomó las finanzas de manera solvente. Hay que manejar el superávit y la ejecución de la obra pública, que siempre nos caracterizó con Pechi. La principal premisa de un libertario es administrar bien, hoy por hoy el espacio lo representamos nosotros. En el gobierno de Quiroga también se hacía esto, pero no se llamaba libertario. El espacio libertario es lo que se viene, es el futuro. A Argentina le fue bien cuando se aplicaron los conceptos de la libertad económica, el respeto por la Constitución Nacional y a la propiedad privada, algo que con Pechi siempre lo aplicamos.

Artaza- Eguía.jpg Carlos Eguía, candidato a gobernador y José Luis Artaza, aspirante de la intendencia de Neuquén por el espacio libertario.

—¿Usted dice que Quiroga hoy hubiese sido libertario?

Lo que estoy diciendo de tener superávit, que fue muy criticado, es administrar bien. Quiroga bajó 300 empleados del Municipio desde 20011 a 2019. Había otros tipo de control de gasto público. Nosotros éramos muy pragmáticos, a veces convenía ejecutar los servicios de manera directa y promover la actividad privada y toda la inversión porque la fuente está ahí. En la buena administración, en los buenos servicios y el superávit.

—¿Gaido continuó la gestión de Pechi, como dice?

Si, comparto, porque se han continuado las obras que se han ejecutado, con Gaido siguieron los temas más importantes, como la continuidad del Paseo Costero y el asfaltado de calles, pero hay un tema muy importante que aún no se resuelve y que es el contrato con el EPAS, que perjudica el estado de las calles. El actual contrato tiene parámetros bastante beneficiosos para el EPAS. Hay distintos baches que se generan por el agua y no hay una solución para este tema, porque hoy se arregla y mañana sigue saliendo agua. Hay que armar un buen contrato de concesión y tiene que haber penalidades importantes, porque cuando rompen y tiene que pagar. Hay que establecer un marco, hay que ver cómo.

—¿Qué pasa con la política de seguridad la ciudad?

Neuquén se volvió una ciudad insegura y esto es problemático. Hay que trabajar en conjunto con el gobierno provincial, en todos los aspectos, en iluminación en colocación de garitas y postas policiales. Neuquén es un destino turístico y estos hechos no deben ocurrir. Si bien es en el ámbito de la Policía del Neuquén hay que colaborar con todos, cámaras, garitas, como por ejemplo el Paseo de la Costa, que es un lugar maravilloso pero hoy se volvió peligroso.