Joven con discapacidad se quedó sin trabajo y no le dan explicaciones

denuncia- municipalidad de Plottier- radio- discapacidad- inadi- ley de cupos.jpg

El joven contaba con un certificado de operador de radio y otro de operador de PC. Egresó de un Bachiller con Orientación en Medios de Comunicación y anhelaba desempeñarse en ese ámbito laboral.

Para cuando se declaró la pandemia, a mediados de marzo de 2020, le indicaron “que se vaya a la casa y que cuando se restituya la presencialidad lo iban a volver a llamar". Sin embargo, siguió el relato la mujer, "nunca lo citaron, nunca le dieron una explicación y nunca lo atendieron desde la actual intendencia”.

Tras los reiterados pedidos de explicación, en octubre de 2020 elevó una carta formal que hasta el 21 de febrero de 2023 aún no le han contestado. De acuerdo a la madre, desde el municipio le dijeron “la intendenta estaba al tanto, que había que pedirle audiencia. Pero no le ha dado nunca una explicación a una persona con estas características”.

Ante ese panorama, el propio joven hizo una denuncia formal ante el INADI el año pasado “por violencia psicológica y por discriminación”. Su madre aseguró: “Le ha provocado dificultades a mi hijo esta situación, emocional y psicológicamente. No entiende por qué lo sacaron de esa forma, no entiende por qué la intendenta no lo atiende para conversar con ella y eso lo ha afectado bastante”.

Afiliación sin aval

Otra de las denuncias que radicó la familia del joven fue ante la Justicia Electoral, por una afiliación sin su aval. “Otro agravante es que lo afiliaron un año después al partido Desarrollo Ciudadano con motivo de una actividad cultural en un evento al que concurrió. Me dijo: ‘Sí, esa es mi firma, pero a mí nunca me explicaron que era una ficha de afiliación, jamás’”. Indicó que con toda ingenuidad su hijo le dijo: “Pensé que con esto ella me iba a atender”.

Así, procedieron a la desafiliación del partido que encabeza Ruiz y están a la espera de lo que dictaminen desde la Justicia Electoral.

“Lo más agravante es la defraudación que siente mi hijo. El sentir que lo manipularon, el no ser atendido, el no haber obtenido una respuesta. No comprende por qué las personas actúan de esa forma cuando es más fácil decirle que no tienen la Ley de Cupo, que no podía seguir. Lisa y llanamente quedó entre dos posturas políticas de las que es ajeno”, se lamentó la madre.