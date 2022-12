Joven neuquino viajó a Las Grutas para Navidad y desapareció

Karin Cejas es un joven neuquino de 26 años que viajó a pasar las fiestas a Las Grutas, Río Negro, pero desapareció y desde el 24 que su familia no tiene ningún indicio de su paradero .

Según explicó la madre de Karin, su hijo partió desde la ciudad de Neuquén el pasado viernes 23 junto a su pareja, su hijo en común y el hijo de ella producto de una relación previa, pero esa fue la última vez que tuvieron real contacto con él . “Él salió de Neuquén el día 23 de diciembre 16:30 de mi casa, con su pareja y los dos nenes. Esa fue la última vez que yo lo vi, fue la última vez que hablé con él. Inclusive tenía miedo, desconozco los motivos, pero antes de salir cuando estaba preparando su mochila me dice ‘Má, estoy cagado hasta las patas’ ”, confió Aída en declaraciones con Telefe Neuquén.

Alarmada, pero sin imaginar que perdería el contacto con el joven, le preguntó si había algún motivo para ese temor. Sin embargo, la respuesta de él fue que era algo como un “presentimiento” de algo. “ No lo sé, má, pero tengo miedo. No sé, estoy muy nervioso. Tengo miedo ”, fue la escueta respuesta del joven.

Pese a ello, Karin salió rumbo al balneario rionegrino y desde entonces no volvió a contactarse con su mamá. Aída solo recibió dos mensajes, pero del teléfono de su nuera. “Fueron dos mensajes. Uno a mitad de camino donde me decían que estaban en Pomona, siempre desde el celular de ella. La foto no es muy nítida, pero se lo ve a él conduciendo”, contó.

El sábado a la mañana ya no tuvo contacto con él. “Ya no está más, desapareció”, puntualizó.

image.png

La mujer informó que supuestamente tuvieron una discusión de pareja y él se fue "teóricamente por su cuenta". “Desde el día 24 de diciembre no sabemos nada. Nadie sabe nada. Se lo tragó la tierra”, observó.

Debido a esto hicieron la denuncia policial para intentar dar con su paradero, pero aseguró que no han tenido el debido interés en el caso. “Ayer (martes 27 de diciembre) me llamaron para decirme que cabía la posibilidad de que mi hijo hubiese viajado el mismo día 24 a Neuquén. A lo que yo le respondí: a qué hora, en qué colectivo, dónde sacó el pasaje, quién lo vio, de dónde sacaron la información. Porque no pueden decir eso sin pruebas”, aseveró.

Ante estas circunstancias, también dio aviso a la Policía de Neuquén, quienes dieron la alerta y solicitaron averiguación de paradero.