Juan se dedica a customizar ropa ya confeccionada. Compra remeras, buzos y camperas holgadas de estilo deportivo que interviene con parches sublimados, pintura y otras modificaciones inspiradas en el mundo del trap. Como se nutre de manera obsesiva con las nuevas tendencias y diseños que mandan en ese universo, los principales artistas de ese género musical no tardaron demasiado en notar su talento, y eligieron sus prendas para lucirse en videoclips o las redes sociales. Así, la fama de este joven neuquino despegó.

Hoy, con 22 años, Juan sigue con la pasión intacta. Los buzos que estampaba sólo con la ayuda de su mamá dieron lugar a un taller en el que trabajan cuatro personas. Son amigos y familiares que hacen su aporte para darle un perfil más profesional a su marca, para hacerla llegar a nuevos puntos de Argentina, como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba o Santa Cruz. En los próximos días, llegarán también a las pasarelas del Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la moda en el país.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChddhUGjn6c%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIl8FSrGiy1oK7F1Yk8DhjxpSMquHgZArsA4boleaQmQrAkshE35DIkAVVOdk5uH3Kype76jmy4L9SQaJgiuVdHws4DckV8c5LmMfTVtGoIsCBnJ1Cc8MqEQU44hDMSVZAGuIeKQhNTjUWgjssYc1nTRPnATYLq6PYClmyfxZCUT9KEMGYZD View this post on Instagram A post shared by Slum2k (@slum2k)

"Me llegó la convocatoria por Instagram y me anoté, mandé algunas fotos de mis trabajos y en unas horas me llamaron", relata Juan. Aunque se había postulado para la categoría de alta costura, le propusieron ser parte del segmento pret-a-porter, o "listo para usar", donde sus prendas urbanas podían adaptarse.

Lo cierto es que Juan no podían participar de un desfile de pasarela con sus diseños ya elaborados, porque estos eventos buscan mostrar un perfil más artístico e inspirador en lugar de las prendas que uno puede comprar en los locales. Así llegó un enorme desafío: diseñar prendas desde cero y con una extravagancia digna del Fashion Week.

Aunque Juan no sabe mucho de moldería, confiaba en que el apoyo incondicional de su mamá modista lo haría salir del paso. Y así, fiel a su estilo de no tenerle miedo a ningún desafío, aceptó el reto y se puso a confeccionar vestidos, chalecos inflados y otras prendas que jamás había hecho para crear 10 looks diferentes para las modelos que participarán del evento de moda.

"Me inspiré en la tendencia de ahora, en colores, diseños y formatos, y también las ideas de Balenciaga, Gucci, son tendencias de moda que ya se ve porque la Fashion Week ya pasó por Europa, y por Buenos Aires la semana pasada", dijo Juan, que usa las redes sociales para conocer los últimos diseños en tendencia y cómo muta la estética del trap, para no quedarse atrás en un género musical que se renueva de manera constante y que está en sintonía con el espíritu callejero.

Para el diseñador, mostrar sus ideas en el evento cordobés, que tendrá como invitados de lujo a Benito Fernández y Victoria de la Canal, será la oportunidad de hacer crecer su presencia en la escena de la música urbana, a donde llega a través de un trabajo de hormiga que hace al contactarse con los estilistas de las estrellas del trap para que ellos usen sus diseños en videoclips y posteos de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgAN6d5J-rN%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIl8FSrGiy1oK7F1Yk8DhjxpSMquHgZArsA4boleaQmQrAkshE35DIkAVVOdk5uH3Kype76jmy4L9SQaJgiuVdHws4DckV8c5LmMfTVtGoIsCBnJ1Cc8MqEQU44hDMSVZAGuIeKQhNTjUWgjssYc1nTRPnATYLq6PYClmyfxZCUT9KEMGYZD View this post on Instagram A post shared by Slum2k (@slum2k)

Durante la pandemia, sus diseños ganaron visibilidad con una prenda que lució la cantante e influencer María Becerra. La joven llevaba una prenda holgada color celeste con estampa batik, decorada con un parche "craneado” por Juan. Lo acompañaba con un pantalón oscuro, unas zapatillas coloridas y un accesorio de peluche. Esa foto cosechó más de 600 mil corazones en la red social, y también la respuesta de Juan, que reaccionó con cuatro emoticones en forma de fuego. Fue una de sus primeras apariciones masivas, y la puerta de entrada para llegar más lejos.

Pronto, los locales más reconocidos de ropa urbana de Buenos Aires, donde los traperos más famosos compran sus prendas, empezaron a solicitar los diseños de su marca, Slum2k. Cuando su historia de vida fue publicada por LMNeuquén, muchos asociaron esa marca que ya usaban con el propio Juan, que seguía firme en su taller de Neuquén pero ya presente en la escena nacional.

"Cuando María Becerra estuvo en los Latin Grammys, apareció la foto con la remera, yo no tengo contacto con ella pero vernos ahí fue un fly", dice, emocionado. Y otros estilistas también se acercaron: así llegó a vestir a otros como L-Gante o Emilia Mernes. Algunos hasta usaron sus prendas en los videoclips.

Juan se sorprende con cada nuevo hito en su carrera. Pero no abandona la ambición y la fuerza de trabajo que lo caracteriza. Mientras su equipo se dedica a las redes y las ventas, él sigue firme diseñando y cosiendo en el taller junto a su mamá, su socia indiscutida. "Me encantaría hacer crecer al equipo y dedicarme solamente a pensar ideas y diseñar, yo hoy vivo relajado con esto y puedo darle trabajo a mi familia, me gustaría que el equipo crezca todavía más", afirma.

Aunque no le teme a los desafíos, el joven diseñador no apuesta demasiado a la educación tradicional. Aclara que, sin estudios secundarios, es difícil acceder a una carrera para tener un título de diseñador. Y aunque se ha interesado por cursos cortos, prefiere apostar al aprendizaje autodidacta. Por eso, le dedica horas y horas sólo a mirar.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCehUPmyDROg%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIl8FSrGiy1oK7F1Yk8DhjxpSMquHgZArsA4boleaQmQrAkshE35DIkAVVOdk5uH3Kype76jmy4L9SQaJgiuVdHws4DckV8c5LmMfTVtGoIsCBnJ1Cc8MqEQU44hDMSVZAGuIeKQhNTjUWgjssYc1nTRPnATYLq6PYClmyfxZCUT9KEMGYZD View this post on Instagram A post shared by Slum2k (@slum2k)

"Creo que aprendo más mirando cosas nuevas en Internet", dice sobre una fuente que le permite saber cómo hacer un molde, cuál es el color de moda o qué diseños están triunfando en la escena del trap. Ese universo, el de las redes sociales, se convirtió no sólo en su fuente de conocimientos sino en la pista para el despegue de su marca, que llegó a los artistas más reconocidas de la música urbana y transformó una tanda de siete buzos con parches en una marca próspera que le da trabajo a otras personas.

Con apenas dos años de trayectoria, el futuro se presenta como un escenario lleno de posibilidades. Juan asegura que en el diseño de la ropa urbana encontró su vocación. Y acompaña esa pasión y su gusto por el trap con la disciplina del trabajo en el taller. Por eso, su rutina diaria de diseño y confección parece marcar el sendero para llegar todavía más lejos, con nuevas oportunidades para su marca.

Aún quedan algunos días para que las modelos luzcan sus prendas en la pasarela del Fashion Week de Córdoba. Y Juan será el outsider que llegará, desde el lejano Neuquén, a mostrar que la ropa urbana y la estética trapera tienen mucho para decir en medio de las propuestas de alta costura y el pret-a-porter más tradicional. Por eso, pretende dejar su huella en un evento para seguir marcando tendencias a fuerza de música y pasión.