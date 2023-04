Juan Martín del Potro dio una feliz noticia: "Vuelvo al tenis"

Es por eso que no se toma a la ligera esta noticia que el propio tenista se encargó de confirmar. La Torre de Tandil volverá a jugar y lo hará ni más ni menos que en uno de los cuatro torneos más importantes.

Juan Martín del Potro.mp4

Es que él mismo dio la noticia ante el público generando una gran aceptación respecto a esta noticia. “Voy a estar en el Us Open”, lanzó Del Potro generando la ovación de todos los presentes ante la noticia que dio.

Vale recordar, que en febrero del año pasado, Juan Martín jugó el Argentina Open para luego retirarse de las canchas. "Retirarme es una decisión difícil pero la tenía que comunicar. La ultima vez me opere para vivir esto", expresó con lágrimas en los ojos en la conferencia de prensa posterior a su último partido.

Sin embargo, algo lo movilizó, lo motivo y lo llevó a intentar un nuevo retorno a su máxima pasión. Y eso fue el andar de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar. La euforia y las ganas de obtener la tercera estrella lo llevó a realizar una promesa que ahora deberá cumplir.

Juan Martín del Potro-Roger Federer.jpg

“Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, comentó hace unos meses sembrado dudas, pero ahora confirmó que estará.

Por lo pronto, Juan Martín del Potro, a sus 34 años, se entrena a contrarreloj para llegar en óptimas condiciones al Us Open que se disputará en New York entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre. De esta manera, cerrará el círculo en el torneo que lo vio consagrarse por primera vez en 2009 con sólo 20 años frente a Roger Federer.