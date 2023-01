Juan Miceli contó qué lo llevó a dejar de ser periodista tras 30 años en la profesión

El ex periodista de La Nación, entre otros medios, es uno de los especialistas del programa y se encarga de trabajar en el paisajismo del lugar donde se lleva a cabo el certamen. Hace ya cuatro años pegó un volantazo y pasó a dedicarse a la jardinería.

www.instagram.com_p_CiynBXhM9OY__hl=es.png Hoy Juan Miceli se dedica a su nueva pasión, la jardinería

En primer lugar, contó: “Hago paisajismo y trabajo en jardinería. Me parece muy valioso que un canal o un programa se animara a poner la jardinería que no hay en la televisión argentina pero afuera hay mucho. Por eso me encantó la propuesta. Es un canal de aire, en un programa importante está bueno que haya trabajos de jardinería. Así es como empezó la cocina”.

Por otro lado, en relación al periodismo el no se alejó y expresó su postura: “Periodista voy a hacer toda la vida, pero llega un momento que hay que elegir. Hay coberturas que me gustaría estar, pero elegí otro camino. Me tocaron vivir cosas históricas, pero hay que elegir”.

Por último, en relación al reality y como involucra su trabajo con los protagonistas reveló que: “Los participantes al principio no entienden nada pero después se van vinculando con el jardín. Es un espacio de relajación en los grupos”.