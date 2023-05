Juan Pablo Varsky lapidó a Darío Herrera por cómo dirigió el Superclásico: "Es un..."

“A los 90+3, Darío Herrera decide que el toque Agustín Sandez sobre Pablo Solari significa una infracción y cobra penal. Lo dije en la transmisión: yo no estoy de acuerdo. No me termina de quedar claro el contacto y no creo que fuera lo suficientemente fuerte como para desestabilizar al jugador de River. Es una situación absoluta de interpretación. No es factual”, aseguró el periodista deportivo.