Juanfer Quintero y un alejamiento inesperado del Millonario

Juanfer Quintero se fue de River por la puerta de atrás. Volvió al Millonario luego de su paso por China, pero la historia no terminó como los hinchas y el jugador esperaban. El colombiano volvió a su país en este mercado de pases.

Sobre la salida de Quintero, su representante, Rodrigo Diep, apuntó directamente a problemas económicos, “El Banco Central de la República Argentina no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe pero no se pudo. No se podía hacer una 'chanchada”, afirmó en diálogo con Radio La Red.